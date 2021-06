Chi è Emanuela Fanelli, dove vive, età, vita privata dell’attrice e comica romana. Emanuela Fanelli è la “partner in crime” di Valerio Lundini nel programma di RaiDue, Una pezza di Lundini, con il quale mette in scena sketch comici non sense davvero esilaranti.

Dove e quando è nata, età, carriera: la biografia di Emanuela Fanelli

Classe 1986 Emanuela Fanelli nasce a Roma il 6 luglio, sotto il segno zodiacale del Cancro. Il mese prossimo compirà 35 anni. Cresciuta nella periferia romana di Morena, Emanuela Fanelli si diploma al liceo Classico e contemporaneamente si appassiona al teatro già dall’adolescenza.

Continua gli studi di recitazione negli anni universitari, collaborando con differenti compagnie e milita nei centri sociali della capitale dove si esibisce in monologhi autoprodotti. Uno dei testi teatrali più famosi ed apprezzati scritti da Emanuela è “Le donne lo fanno”.

Esordisce al cinema nel nel 2015 con Non essere cattivo di Claudio Caligari, recita in film come Beata ignoranza e A mano disarmata, mentre in radio collabora con Lillo & Greg su Radio2.

Nel 2019 partecipa alla trasmissione Battute?. Nel 2020 arrivano la notorietà e il successo con Una pezza di Lundini, al fianco del collega Valerio Lundini.

Marito o compagno: la vita privata di Emanuela Fanelli

Molto attiva sui social network, in particolare su Instagram con un seguito di 140mila follower Emanuela Fanelli è molto attenta a mantenere riservata la sua vita privata.

Il suo profilo non ci svela molti indizi, in particolare sulla sua situazione sentimentale. Non sappiamo se è single o fidanzata, ma negli scatti che pubblica non sembra esserci traccia di un compagno.

Recentemente per lavoro ha indossato un abito da sposa ed alle domande curiose dei follower ha risposto con il sarcasmo che la contraddistingue: “Non me se carica nessuno”.

Emanuela Fanelli e la lotta al cancro

Tempo fa, Emanuela Fanelli ha vissuto il terribile dramma della malattia che ha colpito alcuni membri della sua famiglia.

Per questo motivo, ha dato vita a una serie di monologhi che danno voce alla lotta contro il cancro.

Emanuela Fanelli, curiosità

Oltre alla recitazione, Emanuela Fanelli ha lavorato per dieci anni come insegnante di scuola dell’infanzia. Ha un adorabile cagnolino di colore nero. Il suo mito è Carlo Verdone.

Emanuela Fanelli è protagonista del videoclip Immigrato, il brano di Checco Zalone colonna sonora del film Tolo Tolo.

Nel 2021 l’abbiamo vista anche sul palco dell’Ariston: Fanelli ha partecipato alla terza serata del Festival di Sanremo al fianco de Lo Stato Sociale, Francesco Pannofino e i lavoratori del mondo dello spettacolo con il brano Non è per sempre degli Afterhours.