Emanuela Folliero chi è: età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Instagram, carriera, Rete 4

Emanuela Folliero chi è: età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Instagram, carriera.

Emanuela Folliero è nata a Milano il 7 febbraio 1965. Ha 57 anni ed è del segno dell’acquario. Questa la sua pagina Instagram dove vanta più di 300mila fan. La Folliero è una conduttrice televisiva, attrice, ex modella ed ex annunciatrice televisiva italiana. È stata il “volto” ufficiale di Rete 4, nonché ultima signorina buonasera, annunciandone il palinsesto televisivo per 28 anni, dal 2 aprile 1990 all’8 luglio 2018.

Marito e figli, la vita privata di Emanuela Folliero

Emanuela Folliero non ha figli. Dopo una lunga relazione con il batterista dei Pooh Stefano D’Orazio si fidanza con il manager Alessandro Salem. Nel 2007 si lega all’imprenditore Enrico Mellano, con il quale ha un figlio. La coppia si separa nel 2009. Nello stesso anno, conosce l’imprenditore Pino Oriccio, con il quale si sposa il 26 settembre 2018. I due, prima di sposarsi sono stati insieme nove anni. Giuseppe Oriccio (questo il suo vero nome) ha sei anni di più della Folliero, non ama i riflettori e non ha i social.

La carriera di Emanuela Folliero e l’esordio sulle reti Fininvest

Dopo aver terminato il liceo artistico, esordisce sul piccolo schermo partecipando come concorrente al gioco di Rete 4 M’ama non m’ama. Dopo aver lavorato come fotomodella, debutta ufficialmente in televisione nel 1986, partecipando al programma sportivo Milan-Inter, in onda su Telenova.

Successivamente interpreta un piccolo ruolo nella serie Licia dolce Licia, con protagonista Cristina D’Avena, per poi prendere parte come valletta al gioco di Rai 2 Conto su di te.

Negli anni ’90 comincia la carriera di annunciatrice per Fininvest. Inizia il 2 aprile 1990 come supplente delle annunciatrici di ruolo comparendo così in tutti e tre i canali del gruppo.

A partire dall’autunno del 1991, a seguito dell’abbandono di Cinzia Lenzi, diventa l’annunciatrice ufficiale di Rete 4. Nello stesso periodo conduce la rubrica I Bellissimi di Rete 4, esperienza che svolge ininterrottamente sino al 7 luglio 2018.

Negli anni successivi presenta su Italia 1 il magazine musicale Top venti, in onda inizialmente al martedì in seconda serata ed in seguito al sabato pomeriggio all’interno del contenitore Unomania.

Diventata molto popolare per il pubblico di Rete 4, presenta numerosi appuntamenti del canale come le rubriche quotidiane Pomeriggio al cinema, Cinema d’estate, gli appuntamenti settimanali di 4×7, Chi mi ha visto?, Affetti speciali, L’Italia del Giro (1997) e per cinque estati consecutive, dal 1998 al 2002, le prime serate di Ballo amore e fantasia.

Nel 1999 viene chiamata a sostituire ad interim Iva Zanicchi (impegnata in politica) a Ok, il prezzo è giusto!. Come volto ufficiale della terza rete Mediaset prende inoltre parte ad alcuni promo del canale in onda nei periodi estivi e sotto le festività natalizie, ed insieme alle colleghe Fiorella Pierobon e Gabriella Golia presta il suo volto a diverse campagne pubblicitarie legate a tematiche sociali.

Il cinema e il calendario sexy

Dal 2000 conduce per alcune stagioni il rotocalco di gossip Sabato Vip, seguito nell’estate del 2001 dalla rubrica quotidiana Jet Set. Sempre nel 2001 recita al cinema nel film Merry Christmas di Neri Parenti. Nel 2002 posa per il calendario sexy del 2003 del mensile Capital fotografata da Bruno Bisang (il calendario ha richiesto una ristampa e ne sono state stampate 300 000 copie).

Nel 2003 lascia temporaneamente il ruolo di annunciatrice per una breve e infelice parentesi a Rai 2, dove prende parte come showgirl al Paolo Limiti Show. Dopo il ritorno a Mediaset, nel 2003 e 2004 conduce sempre per Rete 4 due edizioni del Festival di Napoli e due edizioni di Palermo, serata della moda.

Dal 2004 diventa la padrona di casa della serata Sfilata d’amore e moda, che conduce ogni estate sino al 2012. Dal 2004 al 2010 è inoltre per 7 edizioni la conduttrice di Miss Padania, in onda su Rete 4.

Nel 2005 affianca Alberto Castagna nella conduzione di Stranamore, ricoprendo anche il ruolo di inviata del programma. Dopo l’improvvisa morte di quest’ultimo, dal gennaio 2006 diventa la conduttrice ufficiale della trasmissione, presentandola per altre 4 stagioni sino al 2009.

