Emanuela Tittocchia chi è, età, fidanzato, Fabio Testi, Biagio D’Anelli, vita privata della concorrente dell’Isola

Chi è Emanuela Tittocchia, età, fidanzato, Fabio Testi, Biagio D’Anelli, vita privata della concorrente dell’Isola dei Famosi. L’Isola dei Famosi 2021 è infatti pronta ad accogliere due nuove naufraghe, Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrara.

Emanuela Tittocchia: età e biografia

Emanuela Tittocchia nasce a Torino il 23 luglio del 1970, ha 50 anni di età ed è un’attrice e conduttrice televisiva italiana. A soli sette anni inizia a studiare canto, danza classica, pianoforte e fisarmonica. Si esibisce al Teatro Alfieri di Torino e prende parte a vari concorsi canori in onda su emittenti televisive piemontesi. A tredici anni è protagonista di uno spettacolo teatrale dal titolo La pentola rivelatrice e ottiene buoni riconoscimenti.

Frequenta il Liceo Scientifico Albert Einstein e nel 1997 si laurea in Architettura al Politecnico di Torino con una tesi intitolata Struttura e significato dello spazio scenico: un allestimento teatrale a Pontremoli. Nel frattempo Emanuela Tittocchia frequenta la Scuola di Recitazione del “Teatro Nuovo di Torino”, diretta da Enza Giovine, e ottiene il diploma nel 1993. Durante i quattro anni di corso recita in opere di Campanile, Ionesco, Tardieu, Plauto, Luigi Pirandello, Tennessee Williams, William Shakespeare, Carlo Goldoni.

Vita privata, fidanzato e carriera di Emanuela Tittocchia

Prima di approdare all’Isola dei Famosi in qualità di nuova concorrente, è stata per anni una delle protagoniste della soap “Centovetrine“, dove interpretava il ruolo di Carmen Rigoni. Recita in seguito in “Ho sposato uno sbirro” e diventa curatrice di varie rubriche. La sua carriera è poi continuata come opinionista fissa nelle trasmissioni di Federica Panicucci e Barbara d’Urso per parlare dei temi più disparati.

La donna ha anche avuto una lunga storia d’amore con Fabio Testi. Una storia finita nel 2008 quando partecipò alla terza edizione de La Talpa. L’attrice lasciò il compagno in diretta tv dopo aver scoperto alcune foto scattate al suo fidanzato dai paparazzi che lo ritraevano insieme ad un’altra donna. Dopo questa relazione, Emanuela ha avuto un flirt con il modello Thyago Alves di ben 14 anni più giovane di lei. Nel 2017 ha iniziato una relazione con Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello. Emanuela Tittocchia ha avuto in seguito una relazione con Mariano Catanzaro, che aveva partecipato a Uomini e Donne sia come tronista che come corteggiatore.