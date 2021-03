Emanuela Tittocchia, quando disse: “Fabio Testi ci ha provato con una mia amica davanti a me”

Emanuela Tittocchia è la nuova naufraga dell’Isola dei Famosi e recentemente ha fatto scalpore per una sua frase in cui attacca il suo ex Fabio Testi. A Pomeriggio 5 infatti lo scorso gennaio Emanuela Tittocchia rivelò un dettaglio shock sul suo rapporto con Fabio Testi.

Emanuela Tittocchia e le confessioni su Fabio Testi

Nello studio di Canale 5 l’attrice Emanuela Tittocchia partì dalla frase detta da Testi al Grande Fratello Vip – “Mi hanno nominato perché avevano paura di essere violentate” – e dichiarò: “La frase che lui ha detto nel tugurio è niente rispetto a quello che lui fa! Questa che dico oggi è una cosa che non ho mai raccontato. Una sera ero a casa sua con una mia amica, io ero seduta alla sua destra, lei alla sua sinistra e lui ha appoggiato una mano sulla mia gamba e allo stesso tempo ha iniziato a toccare la mia amica”.

“L’ha messa in grave difficoltà… noi eravamo fidanzati e lui ha messo la mano sulla coscia alla mia amica. Poi ci siamo alzate e lui ha iniziato ad abbracciarla e fare lo stupido con una mia amica Lì allora mi sono alzata arrabbiatissima. Io e la mia amica ci siamo alzate e ve ne siamo andate. Lui non ce la fa: appena vede una donna ci prova!”.

Chi è Emanuela Tittocchia: età, vita privata e carriera

Emanuela Tittocchia, 50 anni, nata nel 1970 a Torino, prima di approdare all’Isola dei Famosi in qualità di nuova concorrente, è stata per anni una delle protagoniste della soap “Centovetrine“, dove interpretava il ruolo di Carmen Rigoni.

Recita in seguito in “Ho sposato uno sbirro” e diventa curatrice di varie rubriche. La sua carriera è poi continuata come opinionista fissa nelle trasmissioni di Federica Panicucci e Barbara d’Urso per parlare dei temi più disparati. La donna ha anche avuto una lunga storia d’amore con Fabio Testi. Una storia finita nel 2008 quando partecipò alla terza edizione de La Talpa. L’attrice lasciò il compagno in diretta tv dopo aver scoperto alcune foto scattate al suo fidanzato dai paparazzi che lo ritraevano insieme ad un’altra donna.

Dopo questa relazione, Emanuela ha avuto un flirt con il modello Thyago Alves di ben 14 anni più giovane di lei. Nel 2017 ha iniziato una relazione con Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello. Emanuela Tittocchia ha avuto in seguito una relazione con Mariano Catanzaro, che aveva partecipato a Uomini e Donne sia come tronista che come corteggiatore.