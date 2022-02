Chi è Emanuele Filiberto: dove e quando è nato, famiglia, carriera e vita privata del principe di Savoia. Lo vedremo questa sera, 15 febbraio, in tv a Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino che torna in prima serata su RaiDue.

Il principe non è nuovo all’ambiente televisivo; qualche anno fa, ha partecipato come cantante al Festival di Sanremo in coppia con Pupo e lo scorso anno Maria De Filippi lo ha scelto come giudice del serale di Amici 2021.

Dove e quando è nato, famiglia reale: la biografia di Emanuele Filiberto

Emanuele Filiberto nasce a Ginevra il 22 giugno 1972, sotto il segno zodiacale del Cancro. Ha 49 anni, è alto 180 cm

e pesa 79 Kg. Membro di Casa Savoia è figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Ricolfi Doria e nipote dell’ultimo re d’Italia, Umberto II di Savoia. Il suo nome per esteso è Emanuele Filiberto Umberto Reza Ciro René Maria.

E’ nato e cresciuto in Svizzera poiché la costituzione italiana prevedeva l’esilio per gli eredi maschi del Re D’Italia: a seguito della cessazione degli effetti delle disposizioni sull’esilio è libero di stare sul suolo italiano.

I suoi studi iniziano al Liceo Scientifico di Losanna, per poi proseguire all’Università di Ginevra. Studia inizialmente Architettura, poi ripiega per una laurea nel settore finanziario. L’alta finanza è anche la sua passione: a 26 anni ha lanciato il suo fondo di investimento chiamato “Altin”.