ROMA – L’addio tra Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini è definitivo. La coppia nata tra le file di Uomini e donne di Maria De Filippi non è sopravvissuta al mondo “reale”. A spiegare i motivi della separazione è stato lo stesso Emanuele, che ha sottolineato come tra lui e la tronista ci sia un profondo affetto, ma non abbastanza punti in comune perché la relazione possa funzionare: “Ci vogliamo bene”.

Anna Rossi sul Giornale scrive che il 26 dicembre Emanuele e Sonia hanno annunciato a tutti i loro fan che la loro storia era arrivata al capolinea, ma senza dare ulteriori spiegazioni. Ora a parlare è Emanuele, dopo settimane di silenzio, ha deciso di rispondere ai suoi fan: