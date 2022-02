Emanuele Salce chi è: età, dove e quando è nato, vita privata, moglie, figli, la madre Diletta D’Andrea, Vittorio Gassmann. Il regista figlio d’arte è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai Uno dalle ore 14 e condotto da Serena Bortone.

Dove e quando è nato, età: la biografia di Emanuele Salce

Emanuele Salce è nato a Londra il 7 agosto 1966. Ha 55 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Emanuele è un attore e regista italiano figlio dell’attore e regista Luciano Salce (morto nel dicembre del 1989) e di Diletta D’Andrea, una nota ex attrice cinematografica e attrice teatrale italiana oggi 78enne.

Emanuele Salce si è diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 1991. Dopo alcune esperienze come regista di documentari per Videosapere ed il Dipartimento Scuola Educazione della Rai, è stato assistente alla regia di Dino Risi, Ettore Scola, Marco Risi, Livia Giampalmo e Pasquale Squitieri, E’ apparso occasionalmente anche in qualche film come attore come in Concorrenza sleale e Le barzellette.

Moglie e figli: la vita privata di Emanuele Salce

Della sua vita non si conosce assolutamente nulla. Non è noto se Emanuele abbia una moglie e dei figli.

La carriera di Emanuele Salce

Negli anni 2000 ha intensificato la sua attività, sia nel cinema, sia in televisione, sia soprattutto in teatro. Qui ha fatto sia l’interprete, sia l’autore. Mumble mumble è una delle sue opere di maggior successo. Presentata per la prima volta al Teatro Cometa Off di Roma nel 2010 è stata replicata nelle stagioni successive con successo sempre crescente,

Servendosi del critico Andrea Pergolari come co-autore, vi racconta, con i moduli del paradosso e del grottesco, la sua condizione di orfano di due padri artistici: Luciano Salce e Vittorio Gassman (con cui Emanuele ha vissuto dall’età di due anni, una volta che sua madre Diletta era divenuta compagna di vita di Gassman).

Nel 2009, sempre insieme a Pergolari, ha raccontato la figura del padre Luciano a vent’anni dalla scomparsa nel volume Una vita spettacolare e nel documentario L‘uomo dalla bocca storta.

Emanuele Salce e il rapporto con Vittorio Gassman

Come detto, Emanuele Salce ha vissuto fin dall’età di due anni con la famiglia di Vittorio Gassman dopo che sua mamma Diletta è diventata la compagna di vita del grande attore. Emanuele ha raccontato così

Quando però sua madre si innamorò di Gassman, Emanuele si trasferì nella casa del regista condividendo la quotidianità con i primi figli biologici di Vittorio: Paola, Vittoria, Alessandro. Con Gassman “ci siamo odiati, ignorati, amati” ha raccontato in una intervista a Il Messaggero.

“Quando mamma andò a vivere con lui, nel 1968, avevo due anni e sono rimasto con loro fino ai 19″, ha ricordato. Aggiungendo: “Il mio rapporto con il compagno di mia madre è stato difficile. Lui nel privato era un uomo complesso, più a suo agio sulle assi del teatro che sui pavimenti di casa. Vittorio vedeva in me un rivale che gli contendeva l’amore di mia madre. In qualche modo mi temeva, perché non concepiva che lei potesse riversare dei sentimenti forti sia su di lui sia su di me”.

Per queta ragione, Emanuele ha passato molto tempo in varie case: la casa Gassman, il collegio, la casa della nonna. Poi la riappacificazione in età adulta: “Lui mi chiamò. Sono Gassman, hai due ore nella tua agenda per vedermi?. Parlammo, ci spiegammo. Mi chiese scusa: già in preda alla depressione, era diventato fragile, abitato dai sensi di colpa”.