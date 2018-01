ROMA – “Conquistato dall’onestà e dalla competenza” del Movimento 5 Stelle. Così il giornalista Emilio Carelli, ex direttore di Skytg24, su Facebook annuncia la sua candidatura alle prossime elezioni tra le file del Movimento di Beppe Grillo.

“Cari amici, nei giorni scorsi ho deciso di iscrivermi al Movimento 5 Stelle e di candidarmi per le prossime elezioni. Da diversi mesi mi sono avvicinato al Movimento, conquistato dai valori di una forza politica giovane che si ispira a principi come l’onestà, la trasparenza, il merito e la competenza, negli ultimi anni rari a trovarsi in politica” aggiunge Carelli, “da osservatore esterno ho anche apprezzato la serietà e l’impegno con cui hanno cercato di affermare tutti questi valori in Parlamento. Proprio per questo ho scelto di contribuire con la mia esperienza mettendo a disposizione le mie competenze nel mondo dell’informazione, sviluppate in quasi quarant’anni di professione”.