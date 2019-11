MILANO – Emilio Fede, 88 anni, è stato ricoverato d’urgenza all’Ospedale San Raffaele di Milano. Le condizioni dell’ex direttore del Tg4 sono sotto osservazione. Secondo quanto riporta l’AdnKronos il giornalista sarebbe caduto.

Emilio Fede è stato condannato in via definitiva a 4 anni e sette mesi per il caso Ruby bis. Ad ottobre il tribunale di sorveglianza di Milano ha concesso di scontare la sua pena in regime di detenzione domiciliare per motivi di età e di salute, in quanto soffre di “alcune patologie”. Il reato contestato a Fede era quello di favoreggiamento della prostituzione in relazione alle presunte serate a luci rossi ad Arcore, dove si trova la villa di Silvio Berlusconi.

Qualche giorno Emilio Fede intervenendo ai microfoni di Radio Padania Libera, nel programma “Onda Libera”, aveva anticipato alcuni contenuti del suo libro di prossima uscita: “Si intitolerà Che figura di merda, come una mia frase captata da un mitico fuorionda. In questo libro molti potranno riconoscere e riconoscersi”.

Fonte: ADNKRONOS.