Emilio Solfrizzi, chi è, dove e quando è nato, età, moglie, figli, gli studi al Dams, Striscia la notizia

Emilio Solfrizzi è tra gli ospiti di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno mercoledì 22 dicembre. Ma chi è Emilio Solfrizzi? Che cosa conosciamo della sua vita privata e della sua carriera?

Dove e quando è nato, età: la biografia di Emilio Solfrizzi

Emilio Solfrizzi è un attore nato a Bari il 5 aprile del 1962, sotto il segno dell’Ariete. Ha dunque 59 anni.

A Bari Solfrizzi ha frequentato il liceo classico Domenico Cirillo. Si è poi trasferito a Bologna, doive si è laureato al DAMS.

Nel 1985 ha formato con il compagno di studi Antonio Stornaiolo la coppia comica Toti e Tata, molto popolare nei primi anni novanta in Puglia e Basilicata.

I due fondano anche, nel 1988, il teatro-cabaret La Dolce Vita a Bari. Nello stesso anno iniziano la collaborazione con l’autore Gennaro Nunziante, con il quale realizzano spettacoli teatrali e televisivi per oltre un decennio.

Emilio Solfrizzi: il successo con Striscia la notizia

Dopo alcune partecipazioni a programmi Mediaset per comici esordienti, Solfrizzi conosce la notorietà nazionale nel 1995 interpretando il pavido e servile giornalista Lino Linguetta in Striscia la notizia.

Nello stesso anno esordisce al cinema con Selvaggi, di Carlo Vanzina.

Nell’estate 1997 il duo partecipa al programma condotto da Carlo Conti Va ora in onda, in prima serata su Rai Uno.

Nel 1998 Solfrizzi si trasferisce a Roma e il duo si scioglie. Nel 2000 l’attore è protagonista della fiction Sei forte maestro. Al cinema recita in Matrimoni e, nel 1999, in Liberate i pesci! di Cristina Comencini e Ormai è fatta!.

Nel 2002 ha un ruolo in El Alamein – La linea del fuoco (2002) di Enzo Monteleone, nel 2004 recita in Agata e la tempesta, di Silvio Soldini, due anni dopo le La terra, di Sergio Rubini.

Nel 2007 recita insieme a Giorgia Surina nella terza edizione della sit-com Love Bugs in onda su Italia 1 e nella miniserie L’avvocato Guerrieri su Canale 5.

Nel 2008 è protagonista di Tutti pazzi per amore su Rai Uno. Per Rai Due invece gira il primo degli otto film della serie Crimini 2 intitolato La doppia vita di Natalia Blum, ambientato interamente a Bari.

Nel 2009 è protagonista del film Piede di Dio, diretto da Luigi Sardiello, e della fiction Rai Mi ricordo Anna Frank, diretto da Alberto Negrin.

Nel 2012 Solfrizzi torna a teatro con lo spettacolo Due di noi, esordio teatrale di Michael Frayn. Nel 2013 è nel cast di Mi rifaccio vivo, commedia cinematografica di Sergio Rubini.

Nel 2014 è nel cast del film Un matrimonio da favola, di Carlo Vanzina. L’anno successivo recita in Sei mai stata sulla luna?, regia di Paolo Genovese. Al cinema continua ad affiancare il teatro.

La moglie Renata Del turco e figli: la vita privata di Emilio Solfrizzi

Emilio Solfrizzi è sposato dal 1994 con Renata Del Turco. I due hanno due figli, Francesco e Luca.

Proprio parlando del suo rapporto con i figli, in una intervista Emilio Solfrizzi ha confessato di essere “amico in certi momenti, ma anche severo. E su certe regole non transigo”.

In un’intervista a Repubblica, l’attore ha raccontato anche alcuni particolari sulla propria educazione: i genitori, infatti, non volevano che studiasse recitazione. “All’epoca, ai miei genitori non piaceva l’ idea che io facessi l’ attore”, ha raccontato Solfrizzi. “Loro si aspettavano che seguissi almeno una facoltà classica. Mio padre era professore di matematica, mio fratello era iscritto a medicina, e a quei tempi solo la cartuscella sembrava garantire un titolo spendibile. Raccontavano ai parenti che frequentavo giurisprudenza… Ma io, già a sedici anni, avevo cominciato con gli spettacoli e a un certo punto decisi di seguire il mio istinto, o meglio di seguire il mio amico Tata che si era iscritto al Dams, a Bologna. Ci siamo perfino laureati”.