Emilio Solfrizzi a Vieni da Me: "Sul set di Tutti pazzi per amore..."

ROMA – Emilio Solfrizzi è stato ospite di Vieni da Me nella puntata di oggi, venerdì 6 marzo. L’attore, intervistato da Caterina Balivo, ha aperto i cassetti della sua memoria, raccontando storie di vita privata e professionale.

Si parte dall’infanzia: “Il mio ultimo spettacolo a teatro parla di un numero 2 del tennis. Se so giocare a tennis? Io vengo da un quartiere di un Bari dove siamo nati col pallone sotto il braccio. Ho fatto il liceo classico, dove ero molto bravo in Latino. Nella mia scuola c’era pure un teatro, dove ho iniziato a muovere i primi passi”. L’arrivo a Roma e l’esordio in un programma di Carlo Conti: “Cantavo delle cover, meglio, delle ri-cover”.

Su “Tutti pazzi per amore”, la serie tv che ebbe un grande successo tra il 2008 e il 2012: “Litigi sul set? Con nessuno, non sono il tipo. Le molte scene dove ballavo? Ho solo imparato a muovermi a tempo (ride, ndr)”.