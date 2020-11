Emily Angelillo e la spesa sexy: “Era un copione scritto, sono stata attaccata ingiustamente”.

Emily Angelillo si difende dopo il tutorial della spesa sexy a Detto Fatto: “Non volevo certo insegnare alle donne a fare la spesa, voleva essere una risata in un momento difficile. Da tutto ciò si è scaturito un polverone, la cosa più brutta è proprio stata come è venuta fuori la mia persona”, ha raccontato in un’intervista a Fanpage.

Poi Emily Angelillo spiega che la sua professione principale è quella di ballerina, insegnante e coreografa. Alcune allieve da lei formate hanno vinto competizioni importanti, hanno partecipato a programmi televisivi. Tutto per ribadire che la pole dance è uno sport e lei è una professionista.

Chi è Emily Angelillo?

Come si legge dalla biografia del sito Dance 4, scuola di danza di Biella di cui è direttrice, Emily Angelillo vanta una lunga carriera nel mondo della danza. Affinata anche con maestri di fama internazionale presso importanti accademie. Ballerina, coreografa, cantante, poler, da giovanissima Emily ha frequentato “l’Accademia del Teatro Nuovo” di Torino e “l’Accademia di Danza e Spettacolo” di Ivrea.

Dopo anni di studi di danza modern e jazz con i maestri Silvio Oddi, Annarita Larghi, Daniele Ziglioli, Arturo Michisanti, Massimo Leanti, Virgilio Pitzalis, Julia Spiesser, ha approfondito gli stili street jazz, heels, videodance e commercial.

Emily ha studiato anche a New York presso il Broadway Dance Center e la Peridance Capezio Center. Detto Fatto non è la prima trasmissione televisiva a cui Emily Angelillo partecipa. Prima del programma di Rai2 ha lavorato per Crozza nel paese delle Meraviglie, Sto Classico Colorado,‘Non smettere di sognare, La sai l’ultima?, Canta e vinci, CD live, Il duello, Festivalbar, Top op the pop, Il gran galà dell’eredità, Paolo Limiti show. (Fonti Fanpage e Today).