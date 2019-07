ROMA – Era diventata famosa raccontando con ironia ansie e preoccupazioni dei trentenni. Emily Hartridge, famosissima in Gran Bretagna, è morta in un incidente stradale a soli 35 anni. Raggiunta la fama come youtuber, Emily è stata in seguito anche una presentatrice televisiva di successo.

La notizia della sua morte è stata diffusa sul suo profilo Instagram con questo post: “Questa è una cosa orribile da scrivere su Instagram ma sappiamo che molti di voi si aspettavano di vedere Emily oggi e questo è l’unico modo per contattarvi tutti insieme. Emily è rimasta coinvolta in un incidente ed è scomparsa. La amavamo tutti e non sarà mai dimenticata”.

L’incidente è avvenuto a Battersea, zona sud di Londra: Emily, appena uscita dalla propria casa in sella al suo scooter elettrico, si è scontrata con un camion in circostanze da chiarire. Emily è morta sul colpo.



Oltre al programma che conduceva su Channel 4 (in cui aveva intervistato attori come Eddy Redmayne e Hugh Jackman), Emily aveva anche un canale Youtube seguitissimo, con circa 340mila iscritti, dove la donna dava consigli anche in qualità di personal trainer.

Emily Hartridge, meglio nota come Emilyhart.

Nel 2013 avevamo già constatato come il canale YouTube di Emily Hartridge, meglio conosciuta come Emilyhart, nel giro di pochissimo tempo era diventato un vero e proprio fenomeno del web con più di 23mila utenti iscritti. Una delle sue rubriche, “Dieci motivi per cui fare sesso con la ex non è sbagliato“, ha fatto registrare un boom di visualizzazioni su Youtube. “Gli ex – dichiarava Emilyhart – li abbiamo avuti tutti. A volte non sono niente di che, ma in altre occasioni possono risultare utili”. (Fonte Cnn e Instagram).