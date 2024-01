Emma D’Aquino chi è, età, dove è nata, vita privata, curiosità

Emma D’Aquino è tra gli ospiti della puntata di oggi di “A Ruota Libera”, la trasmissione di Caterina Balivo. Giornalista e conduttrice, con la sua carriera ricca di successi, D’Aquino ha attraversato gli schermi televisivi portando competenza e professionalità. Oggi, ci addentriamo nella sua biografia, esplorando la sua vita privata, la carriera e le ultime novità su questa figura affascinante.

Emma D’Aquino età, dove e quando è nata, inizio della sua carriera

Emma D’Aquino è nata a Catania il 18 luglio 1966 (57 anni). Dopo aver ottenuto la laurea in Scienze Politiche, ha intrapreso la sua carriera nei media lavorando in televisioni e radio locali. La sua grande occasione è arrivata nel 1996, quando è entrata a far parte della Rai, contribuendo alla trasmissione “Porta a Porta”. D’Aquino ha dimostrato di essere una giornalista poliedrica e competente, affrontando temi di attualità e cronaca con grande impegno.

Emma D’Aquino ha legato il suo nome al TG1, conducendo il notiziario dal 2003. La sua competenza e il suo carisma l’hanno resa una delle figure più apprezzate della televisione italiana.

Il successo come conduttrice e non solo

Oltre alla sua carriera giornalistica, D’Aquino si è distinta anche come conduttrice televisiva. Nel 2015, ha partecipato a due programmi di intrattenimento su Rai 1, dimostrando la sua versatilità. Nel 2016, insieme al collega Alberto Matano, è stata opinionista a “Ballando con le Stelle”. D’Aquino ha partecipato a programmi come “Techetechete'” e “Gli Italiani Hanno Sempre Ragione”.

Nel 2020, ha co-condotto il Festival di Sanremo, un ruolo di prestigio accanto a Amadeus e Fiorello. Nel 2022, ha debuttato su Rai 3 con i programmi “Ribelli” e “Amore Criminale”, impegnandosi a raccontare storie di donne vittime di femminicidio attraverso ricostruzioni sceniche e video originali.

Autrice

Oltre alla sua presenza nei media, Emma D’Aquino si è cimentata anche nell’attività di scrittrice. Nel 2019, ha pubblicato “Ancora un Giro di Chiave”, un libro che racconta la storia di Antonino Marano, noto come il “killer delle carceri”, il detenuto più longevo d’Italia. Una narrazione avvincente di quarantanove anni di detenzione e due omicidi commessi in carcere.

La vita privata

Riservata e misteriosa, Emma D’Aquino ha deciso di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Oggi vive tra Roma e Milano per motivi professionali. Nonostante la sua riservatezza, ha un profilo Instagram (@emmadaqui) seguito da oltre 39mila follower, dove occasionalmente condivide momenti della sua vita e del suo lavoro.

Tempo fa ha svelato di avere un compagno di cui è profondamente innamorata. Si tratta però di rivelazioni non recentissime, dunque la situazione intanto potrebbe essere cambiata. Nonostante la sua presenza sui social media, l’identità del misterioso compagno rimane un enigma.