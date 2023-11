Emma D’Aquino chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera

Emma D’Aquino è una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata della giornalista.

Dove e quando è nata, età, biografia di Emma D’Aquino

Emma D’Aquino è nata a Catania il 18 luglio del 1966. Ha 57 anni. Riguardo la sua infanzia non sappiamo praticamente nulla. Si laurea in scienze politiche e decide poi di intraprendere la carriera di giornalista, iniziando a lavorare a Catania nelle televisioni nelle radio locali. La svolta della sua carriera arriva nel 1996, quando è entrata a far parte della redazione di Porta a Porta.

Marito, figli, Instagram e vita privata

Rirguardo la vita privata della giornalista non abbiamo alcuna informazione. La D’Aquino, infatti, è molto riservata sull’argomento e ha deciso di tenere distante dai riflettori ogni tipo di informazione privata. Per motivi di lavoro, la giornalista vive tra Roma e Milano. Ha un profilo Instagram seguito da oltre 38mila follower: emmadaqui.

La carriera di Emma D’Aquino

Estremamente apprezzata per la sua professionalità, la giornalista ha legato la propria immagine al Tg1, che conduce dal 2003. Su Rai1 la giornalista ha partecipato a due diversi programmi di intrattenimento come Techetechete’ e Gli italiani hanno sempre ragione. Nel 2016 è opinionista in Ballando con le stelle e l’anno successivo, come ospite, a Soliti ignoti. La giornalista ha inoltre esordito nel mondo letterario con Ancora un giro di chiave.

Nel 2020 la giornalista è co-conduttrice del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus e Fiorello. Su Rai3, nel 2022, conduce due programmi: Ribelli e Amore criminale.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI EMMA D’AQUINO