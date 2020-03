ROMA – “Io e Stefano De Martino eravamo felici, poi uno tsunami ha travolto tutto”. Così Emma Marrone torna a parlare dopo 10 anni della sua storia d’amore nata tra i banchi di Amici. Nello stesso posto, due anni dopo, il ballerino conobbe Belen Rodriguez oggi sua moglie e madre di suo figlio.

Anche se nessuno dei due lo ha mai pubblicamente confermato, lo tsunami che arrivò a separarli è stata proprio Belen. Intervistata dal settimanale Chi, Emma non lascia spazio a molti dubbi, seppur ricordando con dolcezza il sentimento che l’ha legata al ballerino. “Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato – racconta – eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico”.

Per la cantante è stato difficile difendersi da tutto quel clamore: “Ho saputo custodire i miei sentimenti. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta – spiega – Con copertine studiate ad hoc. Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente”. Così ha saputo fare la scelta più onorevole per sé: perseguire la sua passione più grande, la musica, e trovare così la sua realizzazione.

Fonte: Chi