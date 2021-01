Emma Marrone ospite a Verissimo, talk-show condotto da Silvia Toffanin. Va in onda su Canale 5 ogni sabato pomeriggio dalle ore 16.00 circa.

Durante Verissimo, l’ospite si racconta a 360° gradi, parlando della sua vita privata ma anche, se non soprattutto, dei suoi prossimi progetti professionali.

Emma Marrone si trova nella trasmissione televisiva di Mediaset per lanciare la sua ultima canzone, un duetto strepitoso con l’altra ex Amici Alessandra Amoroso.

Emma Marrone chi è: marito, figli, età, vita privata, la cantante ospite a Verissimo

Emma Marrone è nata a Firenze il 25 maggio 1984. Il suo vero nome è Emmanuela Marrone, non è sposata e non ha figli. Non si sa molto altro della vita sentimentale della cantante perché la Marrone è molto riservata.

In passato ha avuto una relazione sentimentale di due anni con Stefano De Martino ed ora sarebbe fidanzata con Nikolai Danielsen. Ma sono solamente notizie di gossip che lei non ha mai confermato ufficialmente.

Emma Marrone chi è: carriera della cantante ospite a Verissimo

Dopo alcune esperienze nell’ambito musicale con diversi gruppi, è salita alla ribalta come cantante solista tra il 2009 e il 2010, ottenendo la vittoria alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e firmando un contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group.

Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2011, in coppia con i Modà, conquistando la seconda posizione con il brano Arriverà, e nel 2012 con il brano Non è l’inferno, vincitore di quell’edizione.

Come scrive Wikipedia, nel 2014 è stata scelta, come rappresentante dell’Italia, all’Eurovision Song Contest 2014 con il brano La mia città, classificandosi alla 21ª posizione.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto, inoltre, diversi altri riconoscimenti, tra cui un Venice Music Award, un TRL Award, 3 MTV Awards e 14 Wind Music Awards per le vendite dei suoi album, singoli e live, premiati come dischi d’oro, di platino e multiplatino. Nel corso della sua carriera ha inoltre ricevuto varie candidature agli MTV Europe Music Awards e ai World Music Award.

Come conclude Wikipedia, a novembre 2015 la cantante ha venduto oltre un milione di copie in Italia tra album e singoli.