Emma Marrone chi è: Sanremo 2021, fidanzato, età, carriera, vita privata della cantante. Dopo aver partecipato a numerosi Festival di Sanremo, Emma Marrone torna sul palco dell’Ariston da ospite d’onore.

Nelle serate precedenti, abbiamo ammirato le performance di ospiti del calibro di Loredana Bertè, Laura Pausini, Marcella Bella e Fausto Leali. Stasera sarà la volta dell’ex concorrente e maestra di Amici di Maria De Filippi.

Emma Marrone chi è: Sanremo 2021, fidanzato, età, vita privata della cantante

Emma è nata il 25 maggio 1984 (età 36 anni), Firenze. Stando alle ultime indiscrezioni di gossip, Emma sarebbe fidanzata con Nikolai Danielsen, si tratta di un ex pugile che ora lavora come modello.

In passato, ha avuto una lunga relazione sentimentale con il ballerino De Martino. Poi il ballerino terminò il loro rapporto per iniziare una storia d’amore con Belen Rodriguez. Emma non ha figli.

Emma Marrone chi è: Sanremo 2021, carriera della cantante

Dopo alcune esperienze nell’ambito musicale con diversi gruppi, Emma Marrone è salita alla ribalta come cantante solista tra il 2009 e il 2010, ottenendo la vittoria alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e firmando un contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group.

Come ricorda Wikipedia, ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2011, in coppia con i Modà, conquistando la seconda posizione con il brano Arriverà, e nel 2012 con il brano Non è l’inferno, vincitore di quell’edizione. Nel 2014 è stata scelta, come rappresentante dell’Italia, all’Eurovision Song Contest 2014 con il brano La mia città, classificandosi alla 21ª posizione. Nel corso della sua carriera ha ricevuto, inoltre, diversi altri riconoscimenti, tra cui un Venice Music Award, un TRL Award, 3 MTV Awards e 14 Wind Music Awards per le vendite dei suoi album, singoli e live, premiati come dischi d’oro, di platino e multiplatino. Nel corso della sua carriera ha inoltre ricevuto varie candidature agli MTV Europe Music Awards e ai World Music Award.