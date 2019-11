Emma Marrone: “Una donna è donna anche senza bisogno di procreare”

ROMA – Emma Marrone è stata intervistata dal settimanale F dove si è parlato anche del tema famiglia: “Non lo so. Credo però che una donna sia donna anche senza bisogno di procreare. Ci sono tanti modo di essere madre, io sono materna quando mi accollo gli amici a mangiare e preparo per tutti. Poi magari domani scappo in America con uno, mi sposo a Las Vegas e torno con tre figli adottati. Tutto può succedere”.

Emma Marrone svela la reazione della mamma quando ha scoperto che la figlia, a 10 anni dal tumore all’utero, era nuovamente malata: “Niente, è bastato guardarci. Per la prima volta ho visto mia mamma piccola, veramente piccola. Quello che le ho detto, con lo sguardo, è stato: ‘Basta, smettila, non può dipendere tutto da te. Una mamma non vuole vedere sua figlia in quelle condizioni in un ospedale, lo capisco e lo accetto, ma non puoi pensare che sia colpa tua. Mi hai dato la vita… mica hai messo al mondo una figlia rotta‘”.

“Ho un gran c*lo – conclude Emma Marrone – perché dopo un mese ero già a presentare il mio disco. Mentre ci sono ragazzine che hanno combattuto il triplo di me e adesso sono sottoterra“.

Fonte: F.