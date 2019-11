ROMA – Emma Marrone ha ricevuto insulti dagli haters che le auguravano di morire di cancro. La cantante in una intervista a Le Iene si racconta e parla delle minacce di morte e dello stalking subito dai fan in uno dei momenti più negativi della sua vita, quando ha scoperto che il tumore era tornato.

La Marrone è tornata sulla scena dopo la terapia col lancio del suo album Fortuna e in una intervista singola a Le Iene in onda la sera di martedì 5 novembre racconta: “Anch’io mi sono ritrovata a dover affrontare gli stalker. Lo si fa con coraggio e con le persone che si trovano vicino. Per vincere lo stalking non basta lo spray al peperoncino nella borsetta, che comunque porto”.

Non solo stalker, ma anche commenti di vero odio di chi le ha augurato la morte: “Mi ha fatto incazzare perché ho pensato a chi di cancro è morto per davvero e alla sua famiglia. Mi hanno scritto che meritavo di morire di cancro”. Ma i fan l’hanno sostenuta e aiutata in un momento difficile: “Io faccio stare bene loro e loro fanno stare bene me nei momenti più difficili”. (Fonte Le Iene)