Emma Marrone e la domanda su Stefano De Martino: “Belen non ha fatto niente di male” (foto Ansa)

ROMA – Emma Marrone ha partecipato al format #50domandecattive ed è stata intervistata dal giornalista Luca Bianchini.

La cantante salentina ha risposto ad una serie di domande “cattive”. Poi, dopo il giornalista, è stata la volta di un fan che le ha chiesto senza giri di parole: “Hai mai perdonato Belen?”

La risposta di Emma ha spiazzato tutti. La cantante, decisamente imbarazzata, ha risposto: “Diciamo che non dovevo perdonare lei semmai…Belen non ha fatto niente di male, mettiamola cosi”. La questione è legata a Belen Rodriguez e suo marito, Stefano de Martino, un ex della Marrone che è stato “portato via” da Belen.

Bianchini ha chiesto alla salentina cosa dovrebbe fare un’uomo per sedurla: “Per sedurmi deve essere sagace, intelligente, ironico, poco sdolcinato…non mi piace il genere romantico”.

Poi un’altra domanda piccante: “Conservi le foto dei vecchi amori?”

La Marrone ha risposto così: “Se capita mentre sto facendo altro e le vedo me le riguardo ma non le cancello”. L’intervista si è poi chiusa con un rimprovero destinato alle persone che continuano ad uscire durante la quarantena (fonte: #50domandecattive, Gossip e Tv).