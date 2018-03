ROMA – Ospite a Verissimo c’è Emma Marrone. La cantante, intervistata da Silvia Toffanin, ha raccontato il suo percorso professionale e di vita degli ultimi anni. Tornata da poco con un nuovo album, “Essere qui”, l’ex concorrente di Amici ha dichiarato: “Anche se dall’esterno non sembra, sono molto insicura, fragile, con un sacco di paranoie, ma ora ho trovato il mio equilibrio”.

“Al di là delle aspettative degli altri, mi sono chiesta cosa io volessi veramente, e mi sono risposta che volevo essere felice”. Niente amore però in vista e a riguardo Emma dichiara: “L’amore arriverà. Se dovesse arrivare adesso sarei veramente pronta a farmi amare, anche perché sono io per prima ad amami di più. Diciamo che prenderebbe la parte migliore di me”. Smentisce poi la possibilità di tornare a far parte dei giudici di Amici: “Non credo che sarò direttore artistico, perché sarò in tour. Questo è un anno completamente dedicato alla musica”.