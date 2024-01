Emmy Awards i vincitori: trionfo di Succession, The Bear e Beef

Si è svolta questa notte la cerimonia degli Emmy Awards 2023, che ha visto il trionfo di tre eccezionali produzioni: Succession, The Bear e Beef – Lo Scontro hanno brillato nelle rispettive categorie, lasciando la concorrenza a bocca asciutta.

Emmy Awards, il trionfo di Succession, The Bear e Beef

Succession, la quarta e ultima stagione della saga dei Roy ha conquistato sei statuette, tra cui il prestigioso premio per la miglior serie drammatica. Il creatore dello show, Jesse Armstrong, ha aggiunto il suo quarto Emmy per la migliore sceneggiatura drammatica, dimostrando il dominio costante della serie. La serie drammatica ha visto il trionfo di Sarah Snook come miglior attrice protagonista e Kieran Culkin come miglior protagonista maschile. Una vittoria meritata, superando la forte concorrenza di attori del calibro di Jeremy Strong e Brian Cox, anch’essi candidati per la stessa serie.

La prima stagione di “The Bear” ha segnato un trionfo nella categoria delle commedie, portando a casa sei trofei, incluso quello per la miglior serie comica della passata stagione. La serie, girata a Chicago e diretta da Christopher Storer, ha impressionato sia critici che spettatori. Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, che recita al suo fianco come cugino attaccabrighe, e Ayo Edebiri, la volonterosa chef che lo aiuta tra i fornelli, si sono aggiudicati i riconoscimenti per miglior protagonista e più bravi attori secondari. Christopher Storer (assente per Covid) che ha diretto e scritto la serie di FX/Hulu girata a Chicago è stato premiato per la regia e la sceneggiatura.

La miniserie coreana “Beef – Lo Scontro,” creata da Lee Sung-jin per Netflix, ha conquistato tutti i premi nella categoria delle serie limitate. Steven Yeun e Ali Wong, i protagonisti della storia intricata nata da un incidente stradale, hanno vinto rispettivamente come miglior attore e miglior attrice.

Delusioni per le attrici italiane

La 75ma edizione degli Emmy Awards è stata una serata ricca di emozioni, ma anche di delusioni per le attrici italiane Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco. Entrambe candidate come migliori attrici non protagoniste in una serie drammatica per “The White Lotus,” hanno visto Jennifer Coolidge alzare la statuetta, aggiudicandosi il premio per la sua interpretazione sempre in “The White Lotus.”

L’importanza della vittoria di Abbott Elementary

La miglior attrice in una commedia è stata assegnata a Quinta Brunson di “Abbott Elementary,” segnando un momento speciale nel giorno di Martin Luther King. Questo premio speciale è tornato nelle mani di un’attrice afroamericana dopo oltre quarant’anni, seguendo il riconoscimento vinto da Isabel Sanford nel 1981 per “I Jefferson.”

Gli Emmy di solito si celebrano a settembre, ma quest’anno sono stati rimandati per gli scioperi che hanno paralizzato Hollywood fino a novembre. Sono caduti proprio dopo i Golden Globes e i Critics Choice Awards, che hanno premiato quasi gli stessi nomi. Lo spettacolo si è svolto in diretta televisiva su Fox (Sky e Now in Italia) dal Peacock theatre di Downtown Los Angeles.

Tre ore che hanno alternato sketch comici del presentatore Anthony Anderson, reunion di cast come quello di ‘All in the Family’ o ‘Ally McBeal’, un commovente ricordo di Norman Lee e Matthew Perry e frequenti omaggi al talento della comunità afroamericana. Lunedì 15 gennaio gli Stati Uniti hanno celebrato il Martin Luther King day. “Buon compleanno, Mr King”, ha esordito Anderson, comico diventato popolarissimo per la sitcom ‘Black-ish’, andata in onda dal 2014 al 2022.