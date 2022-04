Emy Buono chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, Instagram, dove vive, La pupa e il secchione, biografia e carriera. Emy Buono partecipa questa sera 12 aprile al programma La pupa e il secchione. Il programma condotto da Barbara D’Urso è in onda su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, biografia di Emy Buono

Emy Buono, all’anagrafe Emilia Buono, è nata a Napoli il 26 marzo del 1998. Ha 24 anni. Ha frequentato il liceo artistico Umberto Boccioni di Napoli, dove ha conseguito la maturità. Ha poi lavorato come ragazza immagine e come cubista.

Fidanzato, dove vive, Instagram, vita privata di Emy Buono

Non si hanno informazioni riguardo la sua vita privata, se sia single o meno. Sembra però che attualmente non abbia un fidanzato. La Buono vive a Napoli con sua madre e sua nonna, che ha definito le donne più importanti della sua vita. Il suo profilo Instagram, dove è molto attiva e condivide numerosi scatti di sé, conta oltre 98mila follower: emy_buono_.

La carriera di Emy Buono

Per quanto riguarda la vita professionale, ha fatto il suo esordio nel mondo della moda sulle pagine del giornale “io” per una pubblicità per il noto brand Gioselin. Esordisce nel mondo dello spettacolo partecipando al programma di Real Time Ti spedisco in convento. Nel 2022 è una delle pupe del programma La pupa e il secchione, condotto da Barbara D’Urso.