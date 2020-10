Enock Balotelli e la lite con Guenda al Gf Vip: “Ma chi ca**o sei?”

Lite tra Enock Balotelli e Guenda nella casa del Grande Fratello Vip. Tutto nasce dalle parole di Mario Balotelli su Dayane Mello.

“Ma chi ca**o sei, vaffa…”, lite e insulti tra Enock Balotelli e Guenda. Il fratello di Mario Balotelli se la prende con la figlia di Maria Teresa Ruta che gli ha chiesto a Enock di dissociarsi dalle parole dell’ex calciatore del Milan. Mario Balotelli infatti venerdì sera si è reso protagonista per una battuta sessista nei confronti di Dayane Mello.

Ad un certo punto della serata, infatti, Signorini ha domandato alla Mello se volesse Balotelli nella casa. Lei ha risposto sì. E così il conduttore ha sottolineato rivolto a Balotelli: “Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro”. Ma la risposta del calciatore è stata: “Mi vuole lì dentro poi dice ‘Basta, basta fa male’“.

Dayane Mello si è limitata a dire: “Non commento”. Balotelli ha precisato che stava solo scherzando: “Dai che ti prendo in giro, mamma mia sorridi un po’. Ti voglio bene”.

La lite tra Enock e Guenda

Dopo quella battuta arriva lo screzio di Enock con Guenda, quando la figlia di Maria Teresa Ruta si è riallacciata al fatto del pomeriggio per contestare un’incoerenza a Enock: “Come ha chiesto di tutelare la sensibilità delle collaboratrici domestiche, avresti dovuto tutelare la sensibilità delle donne dissociandoti dalla battuta di tuo fratello Mario Balotelli”. La reazione di Enock non è affatto dolce: “Chi ca**o sei? Vaffanc**lo”.

Si agita particolarmente al punto che sono gli altri coinquilini a dover intervenire per calmarlo. Ma Patrizia De Blanck non risparmia Guenda di un rimprovero nel suo stile abituale: “Ma vaff***, non era il momento di dire questa cosa a tavola. Che caz*** c’entra lui con il fratello”. (Fonte Grande Fratello Vip).