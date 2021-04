Enrica Bonaccorti chi è, ex marito Daniele Pettinari, malattia, figlia Verdiana, età, altezza

Chi è Enrica Bonaccorti, uno degli ospiti a Oggi è un altro giorno, il programma in onda alle ore 14 su Rai Uno condotto da Serena Bortone.

Chi è Enrica Bonaccorti, età nome completo, altezza

Enrica Bonaccorti è un personaggio televisivo, conduttrice televisiva e radiofonica di grande successo. Il suo nome completo è Enrica Maria Adele Bonaccorti. Enrica è nata a Savona il 18 novembre 1949, ed ha 72 anni. Il suo segno zodiacale è Scorpione. La conduttrice è alta 172 centimetri per un peso di 64 chilogrammi. Le sue misure sono 91-67-95.

Enrica Bonaccorti: carriera, l’ex marito Daniele Pettinari e la figlia Verdiana

La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia negli anni Settanta come attrice in teatro. Numerosi sono i programmi di successo a cui lei ha preso parte: Non è la Rai che l’ha consacrata come star della tv, I fatti vostri, Buona domenica, La vita in diretta, Mattino cinque solo per citare i più importanti. Oggi è presente come opinionista in molti programmi tv.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Enrica Bonaccorti è stata sposata con Daniele Pettinari con il quale ha una figlia, Verdiana Pettinari nata nel 1973. Ha avuto relazioni importanti con Michele Placido, Renato Zero, Arnado Del Piave.

Enrica e Daniele si sono sposati giovanissimi. Pochi giorni dopo che la figlia viene alla luce, il marito un giorno esce dall’abitazione non facendone più ritorno. Da quel momento, la nota presentatrice continuerà la sua vita senza l’uomo che aveva sposato affrontando la crescita della figlia in solitudine.

Enrica Bonaccorti, la malattia

Enrica Bonaccorti, malgrado la splendida forma fisica, è affetta da prosopagnosia. Si tratta di una particolare patologia che di fatto allo stato attuale potrebbe anche impedirle di condurre una trasmissione tutta sua. “Uno non mette insieme i nomi con le facce” ha confessato la conduttrice televisiva.

“Io a volte non riconosco le persone, anche persone che conosco benissimo, e questi si offendono, oppure mi prendono bonariamente in giro. Se devo andare a una premiere esco tesa perché so già che ci sono tutti che mi riconoscono dopo 50 anni di lavoro e io no, e invece magari li amo vorrei dirglielo”. C’è anche un episodio curioso, legato a questa sua particolare patologia: “Una volta grazie a Dio ho parlato a uno bene di lui ma non sapevo che era lui!”.