Enrica Bonaccorti è un fiume in piena nel salotto di Storie Italiane, dove ha raccontato la sua esperienza di abusi in famiglia.

Ospite nel salotto di Storie Italiane, Enrica Bonaccorti svela un retroscena amaro e inedito della sua vita.

Lo spunto per la confessione è il caso di Giada Vitale, la ragazza abusata in sagrestia da un sacerdote ora condannato in via definitiva a 4 anni e 10 mesi di reclusione.

“A me è successo qualcosa di molto simile a quello che racconti, ne avevo 8 di anni, non si riesce a dirlo neanche alla persona più giusta che sarebbe la madre. Anche in quei momenti rimani bloccata, non riesci a fare nulla, sei congelata. E resti congelata anche nella mente”, ha detto Enrica Bonaccorti.

“Di esperienze negative ne ho avute molte dagli 8 ai 19 anni e da quando ho iniziato a lavorare avrei molti altri episodi da raccontare. Non sono rimasta traumatizzata per le mie brutte esperienze. Sono figlia di una cultura che all’epoca dava per scontate certe cose. Non basta dare un calcio per difendersi, specie se si ha 8 anni e chi abusa è un adulto”, prosegue.

“Sono stata molestata da persone molto vicine alla mia famiglia, persone i cui nomi non potevano mai essere fatti”, ha continuato la Bonaccorti. (fonte STORIE ITALIANE)