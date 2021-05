Chi è Enrica Guidi età, altezza, fidanzato, figli, vita privata, I delitti del BarLume, vero nome, biografia e carriera dell’attrice italiana. La Guidi è tra gli ospiti della puntata odierna di Name That Tune – Indovina la canzone (Name That Tune). Programma tv condotto da Enrico Papi su Tv8.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Enrica Guidi

L’attrice è nata il 17 febbraio 1985 (età 36 anni) a Cecina. E’ alta 172 cm mentre non abbiamo alcuna informazione sul peso. Non utilizza nomi d’arte, quindi va in scena con il suo vero nome.

Nata a Cecina, da madre sarda e padre toscano, è cresciuta a Rosignano Solvay. Dopo aver ottenuto una laurea in Scienze Motorie intraprende la carriera di attrice ottenendo il ruolo di Tiziana nella serie televisiva I delitti del BarLume. Nel 2014 recita il ruolo di Ambra nel film Tutto molto bello di Paolo Ruffini.

Nel 2017 è la protagonista del film tv Innamorati di me andato in onda su Sky Uno e quello stesso anno è tra i concorrenti della prima edizione del programma Celebrity MasterChef.

Il fidanzato, i figli: vita privata di Enrica Guidi

Attualmente dovrebbe essere single. Non dovrebbe avere figli. Utilizziamo il condizionale perché lei non parla mai della sua vita privata. Quindi sappiamo il minimo indispensabile. Al momento è concentrata soprattutto sulla sua carriera.

Enrica Guidi a Name That Tune – Indovina la canzone (Name That Tune)

L’attrice – volto storico de I delitti del BarLume – è tra i partecipanti della puntata odierna di Name That Tune – Indovina la canzone (Name That Tune). Il programma televisivo di Tv8 condotto in prima serata da Enrico Papi. A dimostrazione di come, in questo momento si concentri soprattutto sulla carriera professionale.