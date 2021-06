Enrico Bertolino chi è, età, dove e quando è nato, moglie Edna Galvao, figli, vita privata

Chi è Enrico Bertolino, età, dove e quando è nato, moglie Edna Galvao, figli, vita privata. Enrico Bertolino infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nato, età e biografia di Enrico Bertolino

Enrico Bertolino è nato a Milano il 4 luglio del 1960 e ha 60 anni di età. E’ un comico, cabarettista, conduttore televisivo e attore italiano. Dopo una laurea in Economia alla Bocconi e una successiva esperienza manageriale nel campo delle risorse umane, Enrico Bertolino esordisce nel 1996 in televisione su Italia 7 con lo spettacolo Seven Show. Dopo l’apparizione in uno spot pubblicitario diretto da Ricky Tognazzi, nel 1997 esordisce su Italia 1 con Zelig: Facciamo Cabaret e, poco dopo, Ciro, il figlio di Target. Di queste trasmissioni diventerà anche autore e conduttore, fino al 1999, anno in cui passa alla RAI.

Su Rai 2 (autunno 1999) è impegnato prima con Festa di classe e poi con Convenscion, altro programma satirico in onda fino al 2002 e trasformatosi prima in Superconvenscion e dopo in Convenscion a colori, e Ciao 2000 e dal 2001 al 2003 è ospite fisso in due edizioni de Le Iene Show. A inizio 2003 conduce su Italia 1 Ciro presenta Visitors. Successivamente (stagione 2003/2004) presenta Bulldozer (programma di comici esordienti) con Federica Panicucci sulla seconda rete Rai. Nel 2004 vince il Delfino d’oro alla carriera (Festival nazionale adriatica cabaret).

Moglie, figli e vita privata di Enrico Bertolino

Per quanto riguarda la sua vita privata, Enrico Bertolino è molto riservato ma sappiamo che è sposato ormai da parecchi anni e sua moglie è Edna Galvao, che è una donna di origini brasiliane dalla quale Bertolino ha avuto una figlia di nome Sofia, nata nel 2010. Non si conoscono molti altri dettagli riguardo alla loro vita privata in quanto i due sono molto riservati.

Bertolino, l’Inter e le attività benefiche

Enrico Bertolino è un grande tifoso dell’Inter ed è stato anche ospite a Controcampo, condotto da Sandro Piccinini ed Elisabetta Canalis. Dal punto di vista sociale nel 2004 ha fondato l’Associazione Onlus “Vida a Pititinga” di cui attualmente è socio benemerito. Si occupa di progetti per la prima assistenza, l’educazione e la formazione dei giovani e dei bisognosi in genere del villaggio di Pititinga in Brasile.