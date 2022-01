Enrico Brignano chi è, età, dove e quando è nato, Flora Canto, figli, vita privata, Instagram, dove vive, origini, film, biografia e carriera. Il comico Enrico Brignano è in onda questa sera 11 gennaio con lo show Un’ora sola vi vorrei. Il programma è in onda su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, origini, biografia di Enrico Brignano

Enrico Brignano è nato a Roma il 18 maggio del 1966. Ha 55 anni. Il padre Antonino era nato in Tunisia ma di origini siciliane e la madre Anna è di Palombaro, in provincia di Chieti. Ha frequentato l’Accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti. Partecipa poi come comico e barzellettiere alla prima edizione del programma La sai l’ultima?. Nel 1992 è ospite nella prima edizione del programma televisivo Scherzi a parte.

Bianca Pazzaglia, Flora Canto, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Enrico Brignano

Per quanto riguarda la vita privata, Brignano è stato sposato dal 2008 al 2013 con Bianca Pazzaglia. Dopo la separazione ha incontrato l’attrice, ex tronista e showgirl Flora Canto. I due hanno una figlia di quattro anni di nome Martina e Niccolò, nato nel 2021. Si presume che il comico viva a Roma. Il suo profilo Instagram conta più di 690mila follower: enricobrignano.

La carriera di Enrico Brignano

Le sue apparizioni sul piccolo schermo sono moltissime negli ultimi anni. Dal 1998 al 2000 ha interpretato il ruolo di Giacinto in Un medico in famiglia. Molto apprezzato come comico, Brignano, punta molto ad una comicità legata alla città di Roma.

Al cinema ha preso parte a diverse produzioni come SMS – Sotto mentite spoglie (2007), Un’estate al mare (2008), Ex – Amici come prima! (2011), Stai lontana da me (2013), Tutta un’altra vita (2019). Nel 2013 viene scelto per doppiare il pupazzo di neve parlante Olaf nel film Disney Frozen – Il regno di ghiaccio.

Dal 2020 Brignano conduce lo show Un’ora sola vi vorrei, un concentrato di risate lungo 60 minuti, tra racconti, satira di costume, ballo e musica.

