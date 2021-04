Enrico Brignano chi è, età, moglie, figli, vita privata del comico protagonista di “Un’ora sola vi vorrei”

Chi è Enrico Brignano, età, moglie, figli, vita privata del comico romano che torna questa sera su Rai Due con “Un’ora sola vi vorrei”, un’ora di divertimento puro in cui Brignano rilegge il mondo con ironia. “Un’ora sola vi vorrei” andrà in onda per sette martedì di seguito.

Enrico Brignano, età e biografia

Enrico Brignano nasce a Dragona, quartiere a sud di Roma, il 18 maggio 1966. L’attore è del segno zodiacale del Toro e tra poco compirà 55 anni. Fin da giovane si appassiona alla comicità e per questo frequenta l’Accademia per giovani comici di Gigi Proietti. Tra i due è rimasta amicizia e un forte legame: per questa ragione, dopo la morte di Proietti avvenuta a novembre, Brignano ha voluto ricordare il suo “padre artistico” in modo molto commovente.

Enrico Brignano, la moglie Flora Canto aspetta un secondo figlio

Le sue apparizioni sul piccolo schermo sono a “La sai l’Ultima” e “Scherzi a parte”. Dal 1998 al 2000 ha interpretato il ruolo di Giacinto in “Un medico in famiglia”.

Per quanto riguarda la vita privata, Enrico Brignano è stato sposato dal 2008 al 2013 con Bianca Pazzaglia. Dopo la separazione ha incontrato l’attrice e showgirl Flora Canto.

I due hanno una bellissima bambina di tre anni di nome Martina. Ora, come annunciato circa un mese fa su Instagram e Verissimo, la coppia ora avrà un secondo figlio, un maschietto.