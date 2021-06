Enrico Letta chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata e carriera politica

Chi è Enrico Letta, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata e carriera politica. Enrico Letta infatti è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Età, dove e quando è nato e biografia di Enrico Letta

Enrico Letta è nato a Pisa il 20 agosto del 1966 e ha 54 anni di età. E’ un politico e accademico italiano, presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 e, dal 14 marzo 2021, segretario del Partito Democratico. Europarlamentare dal 2004 al 2006 nel gruppo liberaldemocratico, dal 2001 al 2015 è deputato per la Margherita e, in seguito, per il Pd.

Nato in una famiglia numerosa, figlio di Anna Banchi, di origini sassaresi e toscane, e del matematico Giorgio Letta, che insegna all’Università di Pisa. Ha un fratello, Vincenzo (1971), ed è nipote del politico di centro-destra Gianni Letta, uno dei principali collaboratori e stretto consigliere di Silvio Berlusconi. È nipote della Vicepresidente della Croce Rossa italiana Maria Teresa Letta. La famiglia Letta è originaria della Marsica, in provincia dell’Aquila, dove il nonno di Enrico, Vincenzo Letta esercitò per decenni la professione di avvocato.

Moglie, figli e vita privata di Enrico Letta

Per quanto riguarda la sua vita privata, Enrico Letta si è sposato una prima volta a 24 anni, poi ha divorziato 6 anni dopo. Enrico Letta si è sposato in seconde nozze e sua moglie è la giornalista del Corriere della Sera Gianna Fregonara, con la quale ha tre figli: Giacomo, Lorenzo e Francesco. Attualmente vive a Parigi.

Dopo aver trascorso parte dell’infanzia a Strasburgo, frequenta la scuola dell’obbligo. Completa gli studi di scuola superiore a Pisa, dove frequenta il liceo classico Galileo Galilei e fin dalla quarta ginnasiale partecipa alle attività del Movimento Studenti di Azione Cattolica. Si laurea in scienze politiche (indirizzo politico-internazionale) all’Università di Pisa nel 1994 con la votazione di 110 e lode. Consegue il diploma di perfezionamento in Diritto delle Comunità Europee presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

La carriera politica di Enrico Letta

Enrico Letta Incomincia la sua carriera politica nella Democrazia Cristiana. Nel 1999 Letta diventa Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato nel secondo governo D’Alema, e nel 2000 viene confermato in quel ruolo nel secondo governo Amato, diventando anche Ministro del commercio con l’estero. Alle elezioni politiche del 2001 viene eletto per la prima volta alla Camera dei deputati. Nel 2013 diventa Presidente del consiglio.

Tuttavia, la crescente critica alla lentezza della riforma economica italiana lasciò Letta sempre più isolato, anche all’interno del suo stesso partito. Il 13 febbraio 2014 la Direzione nazionale del Partito Democratico, su impulso del neo-segretario Renzi, in rivalità con Letta, ha votato a favore delle dimissioni di Letta per fare spazio a un nuovo esecutivo guidato dallo stesso Renzi. Il giorno seguente, Letta rassegna le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica, restando in carica per gli affari correnti fino al 22 febbraio. Qui la carriera politica completa di Enrico Letta.