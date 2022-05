Enrico Letta chi è: moglie, figli, vita privata, Gianna Fregonara, età, peso, altezza e carriera del politico. Letta è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Dalle ore 14:00 su Rai 1. Alla conduzione, Serena Bortone.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Enrico Letta

Enrico Letta è nato a Pisa il 20 agosto del 1966 e ha 54 anni di età. E’ alto 183 cm per un peso forma di 73 kg. E’ un politico e accademico italiano.

La moglie e i figli, la vita privata di Enrico Letta

Per quanto riguarda la sua vita privata, Enrico Letta si è sposato una prima volta a 24 anni, poi ha divorziato 6 anni dopo. Enrico Letta si è sposato in seconde nozze e sua moglie è la giornalista del Corriere della Sera Gianna Fregonara, con la quale ha tre figli: Giacomo, Lorenzo e Francesco.

La carriera di Enrico Letta

E’ un politico e accademico italiano, presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 e, dal 14 marzo 2021, segretario del Partito Democratico. Europarlamentare dal 2004 al 2006 nel gruppo liberaldemocratico, dal 2001 al 2015 è deputato per la Margherita e, in seguito, per il Pd. Come detto, dal 14 marzo 2021 ricopre l’incarico di segretario del Partito Democratico. Oggi è tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno” su Rai 1.