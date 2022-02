Enrico Melozzi, chi è, dove e quando è nato, età, il Festival di Sanremo, vita privata, moglie, figli

Enrico Melozzi è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno oggi, martedì 8 febbraio. Ma chi è Enrico Melozzi? Che cosa sappiamo della sua vita privata?

Chi è, dove e quando è nato, età: la biografia di Enrico Melozzi

Enrico Melozzi è un compositore, direttore d’orchestra, violoncellista e produttore discografico italiano. E’ nato a Teramo il 22 giugno 1977. Ha dunque 44 anni.

Inizia a studiare pianoforte a 8 anni e subito comincia a comporre come autodidatta. Suo nonno era un ottimo chitarrista autodidatta.

Si applica allo studio di diversi strumenti e studia canto lirico, prima di diplomarsi in violoncello.

A seguito della laurea in composizione gli è stato conferito il titolo di Fellow of the London College of Music.

Nel 1999 diventa assistente di Michael Riessler, con il quale collabora a decine di progetti. I due collaborano anche nella composizione della colonna sonora del film Die Andere Heimat di Edgar Reitz.

Da qui iniziano le collaborazioni con musicisti contemporanei come Sabine Meyer, Vinko Globokar, Jean Pierre Drouet, Michel Portal, Terry Bozzio, Markus e Simon Stockhausen e Paolo Fresu.

Nel 2001 incontra il fonico Federico Savina, docente presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, col quale approfondisce le tecniche di musica applicata.

Nel 2002 si trasferisce a Roma dove debutta come direttore d’orchestra all’Auditorium Parco della Musica con la sua opera su Oliver Twist.

Melozzi inizia a comporre, inoltre, opere liriche, opere sacre, colonne sonore per cortometraggi, lungometraggi e spettacoli teatrali, inizia quindi a collaborare con vari registi.

Nel 2004 fonda il duo di musica elettronica Lisma Project insieme al dj Stefano De Angelis.

Nell’ottobre del 2007 in occasione della riapertura del Duomo di Teramo compone la Sinfonia Concertante Il Nuovo Tempio.

Insieme a Giovanni Sollima, Melozzi è stato fondatore del gruppo “100 Cellos” e promotore della prima maxi-reunion di violoncellisti in Italia, che si è tenuta al Teatro Valle dal 16 al 18 marzo 2012, e ha radunato più di 140 violoncellisti provenienti da tutto il mondo.

Per il cinema ha composto colonne sonore per una decina di lungometraggi ed una quarantina di cortometraggi, molti dei quali hanno ricevuto riconoscimenti importanti.

Nel 2011 il West Australian Ballet gli commissiona la composizione del balletto sinfonico in due atti “Pinocchio”.

Il successo con i Festival di Sanremo

Nel 2012 partecipa direttore d’orchestra al Festival di Sanremo 2012 per accompagnare Noemi in Sono solo parole.

Nel 2014 Melozzi torna a dirigere a Sanremo per Noemi i brani Bagnati dal Sole e Un Uomo è un Albero.

Nel 2016 fonda a Roma l‘Orchestra Notturna Clandestina, di cui è direttore musicale.

Nel 2017 debutta al Teatro Regio di Parma con la sua opera “Il Piccolo Principe”.

Nel 2019 viene invitato da Achille Lauro a dirigere l’Orchestra del Festival di Sanremo, per il quale orchestra la canzone Rolls Royce, esibendosi tra gli altri con Morgan.

Nel 2020 è il direttore con più artisti a Sanremo. Nel 2021 dirige a Sanremo gli artisti Fasma e il gruppo rock Maneskin.

Il 28 luglio 2021 gli viene affidato l’incarico di Maestro Concertatore della Notte della Taranta, ruolo che condividerà con la cantautrice Madame.

A febbraio 2022 è per la sesta volta a Sanremo, e accompagna come direttore d’orchestra e arrangiatore i Maneskin (superospiti della prima serata), Highsnob & Hu, Ana Mena e Giusy Ferreri.

Moglie, figli: la vita privata di Enrico Melozzi

Non è noto se Enrico Melozzi abbia una moglie, una compagna, dei figli. Sui social molte le foto che lo ritraggono insieme a celebri colleghi, ma poco sulla sua vita privata.