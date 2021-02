Enrico Mentana chi è, età, compagna, ex moglie, figli, del giornalista ospite a Oggi è un altro Giorno

Enrico Mentana, il giornalista direttore del Tg La7 è ospite a Oggi è un altro giorno, il programma in onda su Rai Uno condotto da Serena Bortone.

Enrico Mentana chi è: età, altezza, figli, ex moglie e nuova compagna

Enrico Mentana è nato a Milano il 5 gennaio 1955 quindi ha 66 anni. Il suo segno zodiacale è il Capricorno. E’ alto 1,75 metri e dal 2013 sta insieme alla collega Francesca Fagnani più giovane di lui di 17 anni. I due si sono conosciuti nella redazione de La7. Dal 2002 al 2013 è stato sposato con Michela Rocco di Torrepadula.

Enrico Mentana ha quattro figli: Giulio e Vittoria sono nati dalla relazione con l’ex moglie Michela Rocco di Torrepadula. Prima di allora, negli anni Novanta, Enrico Mentana ha avuto altri due figli. Stefano, nato nel 1987, è il figlio di Fulvia Di Giulio. Alice, nata nel 1994, è figlia di Letizia Lorenzini Delmilani.

Mentana è tifosissimo dell’Inter.

Enrico Mentana chi è, studi e carriera televisiva

Concluso il liceo, Mentana aderisce al gruppo anarchico Movimento Socialista Libertario per poi iscirversi al Partito Socialista Italiano.

Si iscrive alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università Statale di Milano e nel 1982 diventa giornalista professionista. A causa di questo nuovo impegno, Mentana non concluderà gli studi e non si laureerà.

Nel 1980 entra in Rai presso la redazione Esteri del Tg1. Tra le sue molte telecronache figura quella del matrimonio tra Carlo d’Inghilterra e Lady Diana. La prima intervista famosa è quella alla madre di Mehmet Ali Ağca subito dopo l’attentato di piazza San Pietro.

Nell’azienda di Stato arriva ad essere prima inviato e conduttore del Tg1 nell’edizione di mezza sera. Poi diventa redattore capo di Speciale Tg1 prendendo il posto di Alberto La Volpe.

Il 16 gennaio 1989 viene nominato vice direttore del Tg2. Nell’autunno 1991 passa a Fininvest, all’epoca alla ricerca di giornalisti con cui lanciare i suoi Tg diventati obbligatori per ogni rete televisiva nazionale dopo la Legge Mammì.

Enrico Mentana direttore del Tg5

Il 13 gennaio 1992, insieme a Lamberto Sposini, Clemente J. Mimun, Emilio Carelli, Cesara Buonamici e Cristina Parodi fonda il telegiornale di Canale 5: il Tg5.

Mentana, a soli 37 anni, ricopre l’incarico di direttore del neonato Tg e conduce la prima edizione serale trasmessa il 13 gennaio 1992 alle 20:00. L’audience del TG5 raggiunge mediamente i sette milioni di ascoltatori sorpassando anche il Tg1.

Dopo diverse esperienze come conduttore nelle reti Fininvest e dopo aver condotto il dibattito tra Achille Occhetto e Silvio Berlusconi per le elezioni del 1994, l’11 novembre 2004 annuncia in diretta che l’azienda lo esonera dalla direzione del Tg5 per sostituiro con Carlo Rossella.

Il 5 settembre 2005 esordisce con un nuovo programma d’informazione, Matrix, condotto tre volte a settimana in seconda serata in diretta concorrenza con Porta a Porta di Bruno Vespa.

Verso le 22.00 del 9 febbraio 2009, poco dopo la morte di Eluana Englaro, annuncia a sorpresa che il giorno seguente si sarebbe dimesso dalla carica di direttore editoriale di Mediaset.

Enrico Mentana direttore del Tg La7

Il 22 giugno Mentana, attraverso il suo consueto spazio su Rds, conferma le indiscrezioni: sarebbe diventato direttore del Tg La7.

Dal 30 agosto 2010 torna a svolgere anche il suo ruolo di anchorman conducendo l’edizione delle 20:00 del telegiornale. Negli anni successivi diventa celebre per le sue maratone televisive che vanno in onda in occasione di importanti appuntamenti, prevalentemente elettorali.

Nel 2018 diventa anche editore del giornale online Open.