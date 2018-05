ROMA – Il direttore del Tg La7 Enrico Mentana è ospite di Tiziana Panella a Tagadà [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] in onda, nel pomeriggio, su La7.

Lo scontro verbale è con Paolo Becchi a proposito del nome di Paolo Savona come ministro dell’Economia, il potere del Capo dello Stato in merito alla nomina dei ministri e del presidente del Consiglio e sulla Costituzione. “Voi non avete capito che sta iniziando in Italia una rivoluzione sovranista” dice ad un certo punto Becchi. Mentana risponde alzando la voce: “Lei deve mettersi d’accordo con se stesso. Prima recita la Costituzione poi dice che c’è la rivoluzione. Ma da quando si fa la rivoluzione con la Costituzione in mano? Dice solo fregnacce, stia buono un attimo”.

Per vedere il video clicca qui. Lo scontro Mentana-Becchi a 1 ora e 28 minuti.