Enrico Montesano chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, dove abita, vita privata. L’attore Enrico Montesano parteciperà questa sera 21 maggio al programma televisivo Top Dieci. Lo show di Carlo Conti andrà in onda su Rai1 dalle ore 21:25.

Dove e quando è nato, età, biografia di Enrico Montesano

Enrico Montesano è nato il 7 giugno del 1945 a Roma. Ha 75 anni. Nasce nel quartiere Garbatella da una famiglia di artisti teatrali: il bisnonno Michele, con il fratello Achille, creò a Roma una compagnia di operette, il nonno Enrico fu un noto direttore d’orchestra e la nonna Bianca era un’attrice. Si interessa fin da subito alla recitazione: debutta a teatro nel 1966 come imitatore e l’anno dopo inizia la sua attività di cabaret al Puff, noto locale romano.

Marina Spadafora, Tamara Moltrasia, Teresa Trisorio: mogli e figli, curiosità, dove abita, vita privata di Enrico Montesano

Enrico Montesano vive nella sua città, Roma. Si lega sentimentalmente alla stilista Marina Spadafora. I due hanno un figlio, Mattia. Si sposa poi con Tamara Moltrasia. Dal loro matrimonio nascono tre figli: Lavina, Tommaso ed Oliver. Nel 1992 si sposa una seconda volta, con Teresa Trisorio. Con lei ha avuto altri due figli, Michele Enrico e Marco Valerio.

Enrico Montesano è un grandissimo tifoso della Lazio. Oltre alla carriera da attore, Montesano può vantarne anche una breve in politica, come consigliere comunale a Roma e al Parlamento europeo, dimettendosi dopo due anni e rinunciando alla pensione di europarlamentare.

Montesano, ospite a Domenica Live, ha confessato di essere vegano. “La verità è che la carne non l’ho mai amata, il pesce mi ha sempre fatto solo impressione”. Per anni è stato amico di Carlo Verdone. Dopo l’uscita del film in cui hanno recitato insieme, I due Carabinieri, il rapporto tra i due si è incrinato. Montesano ha dichiarato a La Zanzara: “Io non mi ritengo secondo a nessuno mentre Verdone probabilmente mi considerava secondo…Io e Carlo non ci siamo più chiamati”.

La carriera di Enrico Montesano

Enrico Montesano debutta in televisione nel 1968 nel programma televisivo Che domenica amici. Oltre alla televisione, prosegue l’attività teatrale. Per quanto riguarda la carriera cinematografica, appare nei film Stasera mi butto, Io non protesto, io amo, Nel sole e I quattro del pater noster con Paolo Villaggio e Oreste Lionello.

Recita nei film Boccaccio e Il prode Anselmo e il suo scudiero, entrambi diretti da Bruno Corbucci. Importante è la collaborazione con Steno nel film Il terrore con gli occhi storti, regista col quale collaborerà in altri importanti film successivi. Nel 1977 vince un David di Donatello Speciale e nello stesso anno torna in televisione col varietà Quantunque io.

Durante gli anni settanta recita in pellicole come Tutto suo padre, L’Italia s’è rotta, Il marito in collegio e soprattutto il cult movie Febbre da cavallo. Con Rugantino di Garinei e Giovannini, nel 1978 Montesano ha uno dei suoi successi teatrali più importanti. In televisione ottiene il successo più grande nel 1988 conducendo la nona edizione del varietà del sabato sera Fantastico accanto ad Anna Oxa.

Negli anni novanta dirige e interpreta per due stagioni la serie Pazza famiglia, andata in onda con grandi ascolti su Rai1. Nel 1991 torna al cinema, con Renato Pozzetto, nel film Piedipiatti.

Dal 2016 al 2017 fa parte della giuria del programma di Rai1 Tale e quale show, condotto da Carlo Conti.