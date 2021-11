Enrico Nigiotti chi è, età, altezza, fidanzata, vita privata, Amici, canzoni, carriera e biografia

Chi è Enrico Nigiotti: età, altezza, fidanzata, vita privata, Amici, canzoni, carriera e biografia del cantante stasera ospite del programma La versione di Fiorella, condotto da Fiorella Mannoia, in onda su Rai3 alle 23:10.

Dove è nato, età, altezza e biografia di Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti è nato a Livorno l’11 giugno 1987. Ha 34 anni ed è alto 182 cm. Appassionato di musica fin da bambino, nel 2008 incide per la Sugar di Caterina Caselli il primo singolo. Successivamente, prende parte ad Amici ma lascia il programma per non dover sfidare la ballerina Elena D’Amario, all’epoca sua fidanzata. Nel 2015 arriva terzo al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte e apre alcune date del tour di Gianna Nannini. Nel 2017 ci riprova con i talent e approda a X Factor nella squadra di Mara Maionchi. Dopo il programma, in cui arriva terzo, pubblica l’album Cenerentola e altre storie. Partecipa poi alla 69esima edizione di Sanremo con il brano Nonno Hollywood, con cui vince il Premio Lunezia per il miglior testo. Nel 2020 prende parte nuovamente alla kermesse musicale con il brano Baciami adesso.

Ha scritto anche canzoni per altri artisti. Tra queste, ricordiamo il brano Le due finestre, contenuto nell’album Fatti sentire di Laura Pausini e Ho bisogno di te, contenuto nell’album Vita ce n’è di Eros Ramazzotti. Inoltre, ha scritto e cantato insieme a Gianna Nannini il brano Complici.

Fidanzata e vita privata di Enrico Nigiotti

La fidanzata di Enrico Nigiotti è Giulia Diana, psicologa e ballerina. I due convivono a Livorno, dove Giulia ha una scuola di danza. Non si sa molto sulla ragazza, anche perché è molto riservata e ha dei profili social privatissimi. In passato è stato legato con la ballerina Elena D’Amario. I due si erano fidanzati durante l’edizione di Amici di Maria De Filippi in cui concorrevano insieme. La D’Amario ha affermato che Nigiotti è stato il suo primo vero amore.