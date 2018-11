ROMA – L’esibizione di Baby K al Grande Fratello Vip non è piaciuta a Enrico Silvestrin, che ha criticato aspramente la giovane cantante.

Silvestrin, ex concorrente del reality, ha scritto infatti che “ogni volta che Baby K canta un compositore muore di dolore“.

Non si è fatta attendere la replica della cantante, che ha scatenato una rissa a colpi di tweet.

“Che c’è non avevi il coraggio di taggarmi pubblicamente? Complimenti, molto pro..“, ha ribattuto lei, rincarando poi la dose: “Adesso si scherza? Ma tu conosci me, il mio cv, i pezzi che scrivo? E tu saresti il sostenitore della musica? Soddisfatto dei 10 commenti che ti hanno scritto dove mi prendevano per il cu*o? Scusa, ma tu cosa promuovi? Cosa servi?“.

“Tesò un pizzico più di ironia“, le ha risposto Silvestrin, aggiungendo: “Ti potessi indicare un negozio di ironia lo farei”.

Baby K ha però rincarato la dose attaccando nuovamente Silvestrin: “Quanta falsità, quanta poca maturità! Quella roba che scrivi non serve a nessuno, e da te mi aspettavo altro, per quanto non ti conosca. Buona vita”.

“Quindi ancora c’è chi scrive buona vita?”, risponde subito lui. Ma non finisce qui, perché Baby K cancella tutti i suoi tweet. Ovviamente la cosa non è passata inosservata a Silvestrin, che ha pubblicato tutti gli screenshot del loro scambio.