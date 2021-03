Enrico Vaime morto per una malattia rara: aveva 85 anni, è stato uno dei più grandi autori radio e tv

Enrico Vaime è morto a 85 anni per una malattia rara. E’ stato uno dei grandi padri dell’intrattenimento e del varietà in Italia. Si è spento domenica 28 marzo al Policlinico Gemelli di Roma. E’ considerato uno dei più brillanti autori radiofonici e televisivi.

Con Italo Terzoli, con il quale ha costituito la ditta artistica Terzoli & Vaime, è stato uno dei più prolifici autori di teatro e di varietà radiofonico e televisivo fra gli anni Sessanta e Settanta. Considerato un maestro dalle successive generazioni di autori, Vaime si è sempre distinto per l’intelligente ironia e il garbato umorismo.

Enrico Vaime morto: la biografia dell’autore radio tv

Nato a Perugia il 19 gennaio 1936, Enrico Vaime entrò in Rai nel 1960 vincendo un concorso. Ha firmato per la tv circa 200 programmi, fra cui i varietà Quelli della domenica (1968), Canzonissima ’68 e ’69, Fantastico ’88 e, con Maurizio Costanzo, Memorie dal bianco e nero (Rai Uno). Le fiction Un figlio a metà, Italian Restaurant, Mio figlio ha 70 anni. Con Costanzo anche la sua ultima esperienza in tv, S’è fatta notte, dal 2012 al 2016.

Portano la firma di Vaime anche numerosi musical teatrali, soprattutto per la coppia Garinei e Giovannini. Fra le sue commedie musicali: Felicibumta, Anche i bancari hanno un’anima, La vita comincia ogni mattina e tante altre. Con Enrico Montesano fece Bravo, Beati voi e Malgrado tutto beati voi.

Vaime e il passaggio a Telemontecarlo/La7

Tra le tante esperienze, anche trasmissioni televisive su Telemontecarlo, nel 1992, affiancando Luciano Rispoli come coautore dei testi per il varietà La più bella sei tu. E, negli anni 2000, alcune trasmissioni su La7. come il nostalgico programma Anni Luce. Che, attraverso spezzoni di film del passato e interviste ai protagonisti, analizzava l’evoluzione della società italiana dal secondo dopoguerra ad oggi. Sempre sulla stessa emittente era stato protagonista di Omnibus e, successivamente, ospite fisso del programma Coffee Break, allora condotto da Tiziana Panella.

Enrico Vaime in radio

In radio ha collaborato a centinaia di programmi e per decenni ha condotto Black Out, su Radio2 il sabato e la domenica mattina. Ha pubblicato tanti libri, fra cui Amare significa, Tutti possono arricchire tranne i poveri, Le braghe del padrone, Perdere la testa, Non contate su di me, Black Out, Quando la rucola non c’era, I cretini non sono quelli di una volta e Anche a costo di mentire, Gente per bene – Quasi un’autobiografia.

Enrico Vaime e l’amicizia con Maurizio Costanzo

Stava male da un po’ , almeno due anni, secondo Maurizio Costanzo, suo grande amico. Che all’Ansa lo ha ricordato con commozione: “Eravamo un bel gruppo, io, Enrico, Marcello Marchesi, Italo Terzoli. Erano gli anni dei grandi varietà, dei sabati sera di Rai1. Enrico era straordinario, la sua cifra era l’elegante ironia. Era la persona più ironica che abbia conosciuto, indovinava la battuta disarmante anche davanti ad un fatto clamoroso. Marcello Marchesi diceva che quando Enrico si passava un dito nel collo della camicia, stava per tirare fuori una battuta… Che dire? Mi sento più solo, mi pare una trincea… Mercoledì inizierò la nuova puntata del Costanzo show dedicandola a lui”.

Fabio Fazio annuncia la morte di Vaime a Che tempo che fa

Commosso anche Fabio Fazio che in diretta a Che Tempo che fa ha parlato di una “gigantesca perdita, personalmente, per la sua famiglia, per i suoi amici, per lo spettacolo”, aggiungendo: “Ci lascia una lezione di gusto, di eleganza assoluta, da lui si imparava quello che si può o che non si può dire, aveva sempre una battuta illuminante”.

E ancora il direttore de La7 Andrea Salerno che affida a twitter la sua tristezza: “La tv è a lutto, se ne è andato uno di quelli che ci ha insegnato come si fa” e il direttore di RaiNews24 Andrea Vianello, che sempre su twitter scrive: “Enrico Vaime, vedi alla voce genio. Mi mancherai Maestro” . Tra i primi a dare la notizia Fabio Di Iorio, responsabile dell’intrattenimento di Rai2 : “Enrico Vaime era la persona più bella, colta e intelligente del mondo. Non c’è più e siamo tutti tanto più poveri. Un abbraccio infinito a Monica e a tutta la famiglia”.