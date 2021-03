Enrico Vanzina chi è: moglie, figli, età, carriera, vita privata dello sceneggiatore cinematografico ospite di Oggi è un altro giorno. Enrico Vanzini è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno.

Vita privata di Enrico Vanzina, sceneggiatore cinematografico ospite di Oggi è un altro giorno

Vanzina è nato il 26 marzo 1949 (età 71 anni), Roma. E’ sposato dal 1994 con Federica Burger. Vanzina non ha figli. Per il resto, non sappiamo molto altro della sua vita privata perché parla soprattutto dei suoi progetti professionali.

Enrico Vanzina chi è: carriera dello sceneggiatore cinematografico ospite di Oggi è un altro giorno

Primogenito del regista e sceneggiatore Steno e di Maria Teresa Nati, nonché fratello del regista e produttore Carlo Vanzina, vive sin dalla nascita a stretto contatto con il mondo del cinema: oltre al padre regista, suoi amici dell’adolescenza sono Claudio e Marco Risi, figli di Dino Risi.

Come scrive Wikipedia, ottiene il Baccalaureat francese al Lycée Chateaubriand di Roma nel 1966 e si laurea nel 1970 in Scienze politiche all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Nei primi anni settanta il padre lo vuole al suo fianco come aiuto regista per le riprese di L’uccello migratore con Lando Buzzanca, La poliziotta con Mariangela Melato e Piedone a Hong Kong con Bud Spencer; tuttavia capisce presto che la regia non lo interessa e preferisce diventare uno sceneggiatore.

A partire dal 1976 ha iniziato a scrivere sceneggiature, collaborando con i maggiori esponenti del cinema italiano, realizzando più di 80 soggetti, molti dei quali assieme a registi famosi.

Come conclude Wikipedia, nel corso di oltre trent’anni ha firmato, insieme al fratello Carlo, alcuni dei più grandi successi al botteghino italiano e ha realizzato molte fiction televisive di successo.