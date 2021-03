E’ morta la mamma di Enzo Campagnoli, uno dei direttori d’orchestra al Festival di Sanremo. Angela Correra, questo il nome della mamma di Enzo Campagnoli, ha fatto parte per moltissimi anni di una nota compagnia di sceneggiata napoletana come cantante.

Molti i messaggi di cordoglio soprattutto attraverso i social network. La famiglia Campagnoli, e in particolare i tra fratelli Enzo, Gianfranco e Tano sono persone molto conosciute e stimate nell’ambiente musicale partenopeo. Proprio oggi peraltro Enzo sarà sul palco di Sanremo per dirigere Orietta Berti.

Enzo Campagnoli e il balletto a Sanremo

Durante l’edizione dello scorso anno il maestro Enzo Campagnoli divenne protagonista con un video diventato poi virale sui social. Era il direttore di orchestra del brano di Elettra Lamborghini “Musica il resto scompare” quando durante l’esibizione della cantante si mise a ballare mentre continuava a dirigere l’orchestra.

Enzo Campagnoli, la carriera

Come ricorda Fanpage, l’esordio del direttore d’orchestra di Afragola all’Ariston c’era già stato anni prima, nel 2016, quando diresse Dolcenera e Clementino. Poi il bis, nel 2017, sempre con il rapper napoletano in tandem con Michele Bravi. Gli esordi, in campo musicale, di Campagnoli, negli anni Novanta con Mario Merola, che il musicista ha poi seguito in tour fino alla morte. Nel 2001 Campagnoli, insieme al fratello Gaetano, a Mario Guida e Gennaro Quirito, scrive la canzone “L’urdemo emigrante” con la quale Mario e Francesco Merola vincono il Festival di Napoli.