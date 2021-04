Enzo Decaro chi è, età, moglie, figli, il problema agli occhi dell’attore che lavorò con Massimo Troisi

Chi è Enzo Decaro, uno degli ospiti a Oggi è un altro giorno, il programma condotto su Rai Uno da Serena Bortone e che va in onda alle ore 14.

Enzo Decaro è nato il 24 marzo 1958 a Portici in provincia di Napoli ed ha quindi compiuto 63 anni da poche settimane. E’ alto 1,80 e pesa 78 chili. Il suo vero nome completo è Vincenzo Purcaro Decaro. Dopo una laurea in lettere all’Università di Napoli, Decaro ha iniziato subito a dedicarsi alla sua grande passione: il teatro. La sua carriera è decollata insieme a due grandi colleghi napoletani: il compianto Massimo Troisi e Lello Arena. I tre formarono il trio “Rh-Negativo” e si specializzarono con successo nel cabaret e nella farsa napoletana classica.

Enzo Decaro e la collaborazione con Lello Arena e Massimo Troisi

Nonostante il successo ottenuto, i tre all’inizio non riuscivano a sfondare: spesso non venivano neanche pagati per i loro spettacoli. Per questa ragione decisero di rendere gli spettacoli più grossolani indossando in scena abiti semplici e usando delle scenografie scarne. Nella seconda metà degli anni Settanta cominciarono a chiamarsi “La Smorfia”e il successo arrivò. Nel 1977, il trio esordì in tv nello show di Rai Uno “Non Stop”. Il gruppo inizia anche a presentare sketch fissi nel programma “Luna Park” condotto da Pippo Baudo.

Nonostante il successo, però, il gruppo si scioglie improvvisamente dopo lo spettacolo teatrale “Così è (se vi piace)”per delle divergenze artistiche tra Troisi e Decaro. A questo punto Decaro ha deciso di proseguire la sua carriera come regista e come attore televisivo. Nel 1981 debutta al cinema con il film “Prima che sia troppo presto” prima di ottentere molto successo con la serie “Una donna per amico”. Da qui la strada è stata in discesa: Enzo ha partecipato a “Provaci ancora prof”, “Era mio fratello”, “L’ultimo rigore”, “L’amore strappato” ed anche a Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Enzo Decaro e Maria Teresa di Calcutta

Enzo Decaro è rimasto folgorato da Madre Teresa di Calcutta. A dirlo l’attore stesso in un’intervista: “Devo dire che quegli occhi e quello sguardo attraversavano non so che cosa, ma sicuramente erano in contatto con una dimensione sconosciuta e che le conferivano una bellezza.

L’attore nel 2003 ha ottenuto il ruolo del padre della santa nella miniserie “Maria Teresa di Calcutta”.

Enzo Decaro, moglie e figli e il problema agli occhi

Enzo Decaro ha tre figli grandi, ma di loro si sa pochissimo. L’attore ha dichiarato però di esserci legatissimo. Pochissime le informazioni anche sulla moglie. Il suo profilo Instagram è @vincenzo_decaro9. Si tratta perà di un profilo privato che conta solo 1.500 followers. Enzo Decaro indossa spesso gli occhiali perché affetto da un tic nervoso che gli fa muovere nervosamente gli occhi.