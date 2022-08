Enzo Garinei morto a 96 anni: una vita tra teatro, cinema, tv e doppiaggio. Recitò con Totò e in Don Matteo (foto Ansa)

È morto a 96 anni Enzo Garinei, attore di cinema e di teatro e fratello di Pietro della celebre ditta Garinei e Giovannini, oltre che doppiatore.

E’ morto a 96 anni l’attore Enzo Garinei

In carriera realizzò più di 70 film e partecipato a molte commedie teatrali. Esordì al cinema nel 1949, in Totò le Mokò.

Dal teatro alla tv

Nel teatro leggero fu interprete di numerosi spettacoli di Garinei e Giovannini, come ad esempio Alleluja brava gente e Aggiungi un posto a tavola. In carriera anche ruoli in alcune serie televisive.e

Nato a Roma il 4 maggio 1926, aveva esordito poco più che ventenne in Signorinella. Con Totò ha girato moltissimi film come caratterista con la regia di Mario Mattioli, Mario Monicelli e Camillo Mastrocinque. Per lui, il principe della risata napoletana è stato un grandissimo maestro. “Da Totò ho imparato tutti i tempi comici” raccontava.

In tv ha recitato con Delia Scala e Gerry Scotti nella serie televisiva Io e la mamma. Sempre in tv, aveva recitato in qualche episodio di Don Matteo.