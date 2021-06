Enzo Miccio chi è, età, dove e quando è nato, fidanzato, ex compagno, altezza, vita privata

Chi è Enzo Miccio, età, dove e quando è nato, fidanzato, ex compagno, altezza, vita privata e profilo Instagram. Il famoso conduttore e wedding planner Enzo Miccio infatti è tra gli ospiti di Game of Games – Gioco Loco, il programma condotto da Simona Ventura e in onda ogni martedì sera su Rai Due in prima serata.

Dove e quando è nato, età e biografia di Enzo Miccio

Enzo Miccio, vero nome Vincenzo Miccio, è nato a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, il 5 maggio del 1971 e ha 50 anni di età. E’ un conduttore televisivo, stilista, scrittore e wedding planner italiano. Dopo essersi trasferito a Milano frequenta lo IED Istituto Europeo di Design. Poi si dedica all’organizzazione di eventi di moda e collabora con un prestigioso ufficio stampa milanese. Ha collaborato con testate giornalistiche con fotodocumentari su tematiche di moda, scenografia e arredo della tavola. Partecipa come disegnatore alla rivista White Sposa, curando la rubrica di progettazione di tavoli.

Debutta nel mondo dell’organizzazione eventi e matrimoni nel 1999 e nel 2001 fonda la sua prima società di organizzazione e progettazione di eventi e matrimoni a Milano. Successivamente nel 2009 apre una propria accademia, la Enzo Miccio Academy, dove impartisce sia corsi per gli organizzatori di matrimoni che per moda e cura della propria immagine. Dal 2006 organizza le nozze di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Valeria Marini e Giovanni Cottone, Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari. Poi anche Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, Afrojack e Elettra Lamborghini.

Fidanzato, ex compagno e vita privata di Enzo Miccio

Per quanto riguarda la sua vita privata Enzo Miccio nel 2016 ha avuto una storia con Riccardo Marenghi. Successivamente Enzo Miccio ha conosciuto Laurent Miralles, un uomo di origini francesi che fa parte anche lui del mondo dello spettacolo. Nonostante il suo stile di vita e l’avere a che fare con l’immagine per lavoro, Enzo Miccio è molto riservato sulla sua vita privata e sentimentale. Tra i due infatti sappiamo solo che c’è tanto amore, ma nulla di più.

Altezza e profilo Instagram di Enzo Miccio

Enzo Miccio è molto attivo sui social e il suo profilo Instagram (@enzomiccio) è seguito da 880mila persone e conta oltre 2483 post. E’ alto 178 cm e pesa circa 70 kg. Esordisce in televisione nel 2005, sul canale Real Time, con il programma Wedding Planners, dedicato alla progettazione di matrimoni. Dal 2009 inizia la conduzione di Ma come ti vesti?!, sempre su Real Time, insieme a Carla Gozzi. Nel 2014 partecipa alla 10ª edizione dello show Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci su Rai 1, in coppia con Alessandra Tripoli.

Seguono poi, tra il 2016 e il 2017, ruoli da giurato in Miss Italia 2016 per LA7 e Piccoli giganti, insieme a Serena Rossi e Benedetta Parodi, su Real Time. Nel 2018 riceve una parte nella pellicola Puoi baciare lo sposo mentre il 12 maggio 2018 è presente come opinionista alla diretta speciale Royal Wedding: il matrimonio di Meghan e Harry per il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle per Real Time con Mara Maionchi, Giulia Valentina e Katia Follesa. Ha inoltre partecipato come ospite e opinionista a numerose trasmissioni televisive, tra cui Domenica Live, Che tempo che fa, Quelli che il calcio, I menù di Benedetta, TV Talk, Vieni da me.