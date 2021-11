Enzo Paci chi è, età, moglie, figli, vita privata, Colorado Cafè, Blanca, carriera e biografia

Chi è Enzo Paci: età, moglie, figli, vita privata, Colorado Cafè, Blanca, carriera e biografia dell’attore ospite ad Oggi è un altro giorno, programma di Rai condotto da Serena Bortone.

Dove è nato, età, biografia e carriera di Enzo Paci

All’anagrafe Vincenzo Paci, Enzo Paci è nato a Genova il 27 gennaio 1973 (età 48 anni). Fin da piccolo la sua passione è la recitazione. Nel 1997 entra nella Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova, diplomandosi nel 2000. È attore teatrale, ha lavorato per la radio del quotidiano genovese Il Secolo XIX, Radio 19. Cabarettista, ha preso parte anche a varie edizioni di Colorado Cafè. Dal 2009 fa parte del gruppo di Zelig off in onda su Canale 5. Nel 2011 è invece protagonista, con il personaggio di Mattia Passadore, della trasmissione comica Central Station in onda su Comedy Central. Nell’edizione 2012 di Zelig off si esibisce in duo con Andrea Bottesini. Nel 2014 è co-protagonista del film di fantascienza 12 12 12 del regista Massimo Morini. Nel 2015 e nel 2016 torna ad esibirsi nuovamente a Colorado Cafè.

Nel 2021 è tra i protagonisti di “Blanca”, la nuova fiction di Rai1, dove veste i panni dell’ispettore Bacigalupo, sempre pronto a mettere i bastoni tra le ruote a Liguori, alias l’ispettore interpretato da Giuseppe Zeno.

Moglie, figli e vita privata di Enzo Paci

E’ legato alla collega attrice e ballerina di tip-tap (due volte campionessa mondiale) Romina Uguzzoni. Lei nel 2013 è stata nominata Cavaliere dello Sport dall’Ordine Nazionale Cavalieri dello Sport. I due hanno spesso realizzato alcuni dei loro show insieme. L’attore e sua moglie abitano a Genova. La coppia non ha figli.