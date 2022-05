Enzo Paolo Turchi chi è, età, dove è nato, moglie, figlia, vita privata, carriera e biografia

Chi è Enzo Paolo Turchi: età, dove è nato, moglie, figlia, vita privata, carriera e biografia del ballerino tra gli ospiti, insieme a sua moglie Carmen Russo, di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Dove e quando è nato, età e biografia di Enzo Paolo Turchi

E’ nato a Napoli il 19 luglio del 1949 (età 71 anni). Cresce nei quartieri spagnoli in una famiglia economicamente instabile. Si diploma al Teatro San Carlo di Napoli in danza classica e discipline musicali, esibendosi fin da subito nei più importanti teatri italiani, come il Comunale di Bologna e la Fenice di Venezia, arrivando anche a calcare importanti palchi esteri.

La carriera

Negli anni Settanta diventa primo ballerino di programmi cult come Canzonissima, Ma che sera e Fantastico. Nel 1971 arriva il successo dopo aver ballato il famosissimo ballo del Tuca Tuca, al fianco della grande Raffaella Carrà. Passa a Canale 5 nel 1983, anno in cui conosce l’attuale moglie Carmen Russo. Ha anche preso parte ben due volte a L’Isola dei Famosi (edizione 3 e 9), Ciao Darwin e Una canzone per 100.000. Gestisce, insieme alla moglie, le sue due scuole di danza, a Napoli e Palermo.

Moglie, figlia e vita privata di Enzo Paolo Turchi

Enzo Paolo Turchi ha conosciuto Carmen Russo nel 1983, quando entrambi prendono parte al programma Drive In. Si fidanzano dopo poco tempo e nel 1987 si sposano. Il matrimonio, felice e solido, vede l’arrivo della loro prima e unica figlia: Maria, nata il 14 febbraio del 2013. Carmen Russo, in una intervista, ha dichiarato suo marito è un gelosissimo.