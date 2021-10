Enzo Paolo Turchi chi è, età, dove e quando è nato, vita privata, la moglie Carmen Russo, la figlia, la malattia, Lorella Cuccarini

Enzo Paolo Turchi è l’ospite di Serena Bortone di oggi, martedì 19 ottobre, a Oggi è un altro giorno. Ma chi è Enzo Paolo Turchi?

Chi è Enzo Paolo Turchi: vita privata, la moglie Carmen Russo, Lorella Cuccarini, la figlia

Nato a Napoli il 19 luglio 1949 sotto il segno zodiacale del Cancro, Enzo Paolo Turchi è un ballerino, coreografo, insegnante di ballo e personaggio televisivo italiano.

Si è diplomato giovanissimo alla Scuola del Teatro San Carlo in danza classica e altre discipline musicali e in seguito si è esibito in diversi teatri italiani ed esteri.

Nel 1971 è stato tra i fondatori della prima scuola italiana di danza moderna. E’ poi passato alla televisione, esibendosi al fianco di Raffaella Carrà nel Tuca tuca. Ha lavorato all’estero, in Grecia, Germania, Paesi Bassi e Argentina.

Nel 1983 conosce Carmen Russo durante la trasmissione di Canale 5 Drive In. Lei diventerà la sua compagna di vita e di lavoro e nel 1987 anche sua moglie. Nel 2013 nasce la loro figlia, Maria.

Tra le trasmissioni a cui ha preso parte si ricordano Canzonissima, Grand Hotel, Fantastico, Domenica In, Patatrac, Risatissima, il Festival di Sanremo e Doppia coppia. E’ stato maestro di Lorella Cuccarini, Luca Tommassini e Marco Garofalo.

Enzo Paolo Turchi e i reality, da L’Isola dei Famosi a Ciao Darwin

Nel 2005 partecipa alla terza edizione del reality-show L’isola dei famosi, ritirandosi dalla gara prima del termine per problemi di emorroidi che lo hanno costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Nel 2007 partecipa come concorrente alla quinta edizione di Ciao Darwin. Nel 2011 partecipa a 101 modi per perdere un Game show.

Nel 2012 è di nuovo nel cast de L’isola dei famosi. Anche in questo caso si ritira alla settima puntata del reality.

Nel 2014 partecipa insieme alla moglie Carmen Russo come concorrente vip alla settimana di lancio del quiz televisivo di Pupo Una canzone per 100.000.