ROMA – Enzo Salvi ha voluto esternare il suo dolore sui social dopo la perdita del suo cane, avvenuta ormai due anni fa. Per il comico il suo cucciolo era come un figlio: “Victor mi ha donato 10 anni della sua vita, ho perso un figlio e mi manca da morire”. Proprio per questo l’attore ha voluto attaccare chi, nelle ultime ore, ha osato insultare il suo Victor. Salvi aveva condiviso le foto del suo cane su Facebook non immaginando che qualche hater avrebbe insultato il suo amico a quattro zampe.

Lo sfogo del comico, in poche ore ha ottenuto migliaia di like, commenti e condivisioni. Ecco cosa ha denunciato Salvi: “Una Demente ha avuto il coraggio di criticare “SUL MIO PROFILO “ ed offendere il Mio Compianto VICTOR perché le davano fastidio le foto dei Cani. Pubblicare le foto o video di COLUI che mi ha donato 10 meravigliosi anni della sua Vita è’ come tenerlo in VITA, ho perso un Figlio e mi manca da morire! Io ti auguro per quanto mi hai fatto avvelenare di provare solo 1% delle sue sofferenze ME*DA UMANA! UN BACIO AI VOSTRI ANGELI VOLATI IN CIELO”. (fonte FACEBOOK)