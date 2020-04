EPCC, Jo Squillo: “Se ho baciato Trump? Mi sono proprio rifiutata…”

ROMA – Ospite di EPCC, il programma Sky condotto da Alessandro Cattelan, Jo Squillo rivela di aver conosciuto anche Donald Trump:

“L’ho intervistato due volte, è esattamente così, con il suo parrucchino. Io gli ho chiesto come fare i soldi e lui mi ha risposto “Hard work”. Io invece voglio divertirmi”.

“Ma lo hai baciato? Tu hai baciato un sacco di personaggi famosi” chiede Cattelan.

“Il bello della moda è che incontri molti creativi e visionari. Se l’ho baciato? No, mi sono proprio rifiutata. Non glielo ho nemmeno chiesto”.

Di Trump, sempre a EPCC, ha parlato anche il cantante dei REM, Michael Stipe.

“È un fo…uto disastro – ha detto – A New York faccio parte di un gruppo che si chiama “Rise & Resist”, e il nostro motto in questo momento è molto semplice: Trump mente, la gente muore”.

EPCC, record di ascolti.

Intanto record di ascolti in settimana per il primo appuntamento di EPCC LIVE: lo show ha totalizzato il miglior risultato di sempre, raggiungendo ad oggi 930.000 spettatori medi, mentre il dato della prima serata aveva già fatto segnare ascolti in crescita del +7% rispetto ai livelli medi della stagione precedente, crescita che saliva al 25% considerando solo i contatti. Lo show prodotto da Fremantle per Sky, ha totalizzato 163.000 spettatori medi su Sky Uno/+1.

